Probleme pentru Rheinmetall. Acțiunile companiei au căzut la bursă cu 17%

3 minute de citit Publicat la 13:47 05 Noi 2026 Modificat la 13:47 05 Noi 2026

Prăbușire pe bursă pentru Rheinmetall, gigantul german care are contracte de 5,7 miliarde de euro cu România. Sursa foto: GettyImages

Acțiunile Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa, au scăzut joi cu peste 17%, după ce compania germană a anunțat că se așteaptă la venituri și profituri mai mici decât estimase inițial pentru 2026, scrie Euronews. Problemele sunt provocate de întârzierea unor comenzi militare importante și a verificărilor necesare pentru livrarea muniției de artilerie. Rheinmetall are contracte semnate și cu România, în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, pentru furnizarea de blindate, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și nave militare.

Acțiunile grupului cu sediul la Düsseldorf înregistrau o scădere de peste 17% joi dimineață, în jurul orei 10:00, ora Europei Centrale, după ce compania și-a revizuit în scădere estimările financiare într-un comunicat publicat miercuri seară.

Rheinmetall se așteaptă acum să încheie anul 2026 cu venituri de aproximativ 13,2 miliarde de euro, față de intervalul de 13,7–14,2 miliarde de euro estimat anterior. Compania și-a redus și estimarea privind marja profitului operațional, de la 19% la aproximativ 18,5%.

Una dintre principalele probleme este întârzierea unei comenzi militare importante din Germania, inclusă în proiectul Arminius. Compania consideră că este puțin probabil ca această comandă să mai fie plasată în cursul acestui an, ceea ce înseamnă că avansurile și veniturile aferente vor fi înregistrate abia în 2027.

Proiectul Arminius vizează achiziția de către Germania a unui număr mare de vehicule blindate pe roți Boxer, produse de Rheinmetall împreună cu grupul de apărare KNDS.

În același timp, compania estimează venituri mai mici decât cele planificate din unele activități noi ale diviziei de armament și muniție, în special din colaborarea cu firma olandeză Destinus. Alte întârzieri au apărut la verificările de recepție pentru anumite loturi de muniție de artilerie, astfel că o parte dintre veniturile așteptate în acest an vor fi încasate în 2027.

În ciuda acestor probleme, Rheinmetall se așteaptă să încheie anul cu un flux de numerar liber operațional pozitiv.

Este a doua oară în 2026 când producătorul german de armament își reduce estimările de vânzări. Prima revizuire a avut loc în august, după anularea programului german de fregate F126. Rheinmetall sperase să obțină un rol important în proiect, iar anularea acestuia a redus veniturile anuale estimate cu 300 de milioane de euro. La acel moment, compania nu și-a modificat însă estimarea privind marja profitului operațional.

Rheinmetall a raportat totuși creșteri puternice ale vânzărilor și profitului

Deși și-a redus estimările pentru întregul an, Rheinmetall a raportat rezultate bune pentru trimestrul al treilea, încheiat la 30 septembrie.

Vânzările au crescut cu 32%, de la 2,308 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut la 3,149 miliarde de euro. Profitul operațional a avansat și mai puternic, cu 62%, ajungând la 553 de milioane de euro, față de 342 de milioane de euro în trimestrul al treilea din 2025.

Marja profitului operațional a urcat astfel de la 14,8% la 17,5%, iar valoarea comenzilor noi primite în trimestrul al treilea a fost de 2,893 miliarde de euro. Compania a descris acest nivel drept unul bun, deși ușor mai redus.

Rezultatele pentru primele nouă luni ale anului arată, de asemenea, o creștere importantă a activității. Vânzările au ajuns la 8,4 miliarde de euro, cu 38% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce profitul operațional a crescut cu 69%, până la un nivel record de 1,339 miliarde de euro.

Cu toate acestea, evoluția acțiunilor pe bursă a fost mult mai slabă. De la începutul anului, titlurile Rheinmetall au pierdut peste 48% din valoare, după creșterile spectaculoase înregistrate în cei trei ani precedenți.

În urma noilor estimări financiare, banca americană JPMorgan a redus prețul-țintă pentru acțiunile Rheinmetall de la 1.350 la 1.150 de euro, dar a păstrat recomandarea „Neutral”.

Analistul David Perry a ridicat semne de întrebare cu privire la perspectivele pe termen lung ale vânzărilor pentru anumite echipamente destinate forțelor terestre, dar și asupra obiectivelor stabilite pentru parteneriatele anunțate de companie începând din octombrie 2024.

Acesta a avertizat că Rheinmetall ar putea fi nevoită să își reducă inclusiv obiectivele financiare pentru anul 2030.