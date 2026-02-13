Putea fi evitată recesiunea tehnică? Adrian Măniuțiu: „Când o economie suferă, încerci să o stimulezi, nu o sufoci suplimentar”

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut. Foto: Guvernul României

Adrian Măniuțiu, realizatorul emisiunii Income Magazine, a declarat, la Antena 3 CNN, că anunțul INS că România este în recesiune tehnică nu este unul surprinzător, având în vedere măsurile adoptate anul trecut de Guvernul Bolojan care au „sufocat” economia. Acesta a adăugat că nu am fi ajuns în această situație dacă în loc de creșteri de taxe și impozite ar fi fost stimulată economia. Mai mult, cheltuielile ar trebui reduse la stat printr-o reformă administrativ-teritorială reală, nu restructurările anunțate acum care sunt „praf în ochi”, în opinia analistului economic.

Realizatorul emisiunii Income Magazine a spus că economia României era în suferință încă de la finalul anului 2022 și a atins un punct culminant în 2024, însă măsurile corecte pentru a o ajuta erau de stimulare și reformă „reală”, nu sufocarea ei prin taxe și impozite majorate.

„Cifrele nu sunt îmbucurătoare, dar pe de altă parte, nu mă surprind pe mine deloc. Se face imediat aproape un an de când am spus două lucruri clare. Aceste măsuri nu au ce să producă altceva decât sufocarea economiei. Și atunci efectele pe termen mediu vor fi mult mai dure și la un pol opus celor vehiculate inițial. Și doi la mână mișcări sociale profunde în România în primăvara acestui an, spuneam eu anul trecut, în anul viitor, deci acum primăvara lui 2026.

Spun asta pentru că o economie care vine cu niște probleme istorice, adică problemele noastre au început în 2022, spre final, 2023, s-au conturat în 2024 cu tot haosul politic și au îmbrăcat într-adevăr o formă ceva mai gravă în anul pe care l-am încheiat, dar că trebuia făcut ceva este evident.

Că eram sub amenințarea unei unei retrogradări și a unei deteriorări a relațiilor pe linie de finanțare internațională și asta e corect. Dar că măsurile aplicate au fost cele care să ne scoată din această mizerie economică aici am niște dubii foarte mari.

Pentru că în momentul și iată, iată cifrele, în momentul în care o economie suferă, încerci să o stimulezi, nu o sufoci suplimentar. Sigur că acum aparatul guvernamental ne explică că e doar un o situație temporară, că e normal să atingem acest fund de mare, cum se numește în economie”, a spus analistul economic în cadrul emisiunii Decisiv.

Adrian Măniuțiu a declarat că, în opinia sa, amenințarea retrogadării ratingului de țară al României la categoria junk, justificarea Guvernului Bolojan pentru o serie de măsuri, nu s-ar fi îndeplinit niciodată, deoarece Uniunea Europeană nu ar fi permis acest lucru.

„Pe bursă efectele erau deja anticipate și le vedem deja. Nimeni nu știe cu adevărat ce se întâmplă pe bursă, pentru că există și momente în care situația actuală poate fi speculată. Sigur că o scădere este de așteptat, pentru că activitatea în economică în sine are de suferit.

Soluția pentru noi era una foarte simplă din punct de vedere teoretic, poate mai greu de aplicat, dar ea exista și nu însemna creșteri de taxe, nu însemna o sugrumare a economiei, ci însemna în primul rând începerea unei reforme reale în zona de stat, care probabil ar fi luat câteva luni, dar începută în iunie, ar fi putut fi pusă în aplicare cu începutul acestui an.

Așa cum instituțiile internaționale au contribuit la neretrogradarea noastră, pentru că cifrele de anul trecut ar fi indicat clar că ar fi trebuit să fim retrogradați. Faptul că n-am fost retrogradați, pentru că practic am fi pus o pată destul de destul destul de urâtă pe Uniunea Europeană, cu o țară care să fie retrogradată la junk, probabil că n-am fi fost retrogradați nici dacă nu aplicam aceste măsuri”, a spus analistul.

Realizatorul emisiunii Income Magazine l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan: „Premierul Bolojan s-a plâns de lipsă de încredere, că nu mai are nimeni încredere noi și că trebuie să acționăm pentru că nu ne crede nimeni că vom rezolva situația. Cred că rolul unui lider și al unei conduceri de țară este să inspire această încredere și să o impună la nivel internațional, altfel nu are ce căuta acolo.”

Acesta a atras atenția că România are nevoie de o reformă reală la stat pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea administrației publice.

„Ar fi trebuit, de ce spun despre această stimulare și care să nu meargă într-o stimulare a consumului exclusiv, asta ar fi în continuare o cale perdantă, dar stimularea economiei ar fi însemnat o creștere a producției de bunuri și servicii sau cel puțin menținerea aceluiași nivel cu încercarea de a crește practic ceea ce economia produce. Dacă nu produci, nu ai de unde colecta. În paralel cu asta. Deci, economia trebuia stimulată, nu încărcată de taxe și unde trebuia lucrat era clar pe linia cheltuielilor statului. Fără discuție și nu contabil și nu cu 10% pe ici pe colo.



Pentru că trebuie un plan, nu se poate face din pix. Ai nevoie de o restructurare, de o reorganizare, de o reformă teritorial-administrativă, altfel e praf în ochi. Suntem mințiți cu nerușinare în față că se încearcă a se face ceva la stat. Nu se poate fără aceste mișcări. Vom fi în procese, oamenii vor da în judecată, vor contesta măsurile pentru că au niște contracte în spate. Deci, dacă nu regândești un cadru administrativ, un cadru juridic, tot ce faci, faci degeaba și nu faci decât să minți”, a conchis Măniuțiu.

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, a anunțat, vineri dimineață, Institutul Național de Statistică (INS).