Raport Eurostat: România a avut cea mai mare inflație la alimente din UE în 2025, mult peste media europeană de 2,8%

România a avut cea mai mare inflație la alimente din Uniunea Europeană în 2025, prețurile crescând cu 6,7% față de 2024, mult peste media UE de 2,8%. Foto: Getty Images

România a avut cea mai mare inflație la alimente din Uniunea Europeană în 2025, prețurile crescând cu 6,7% față de 2024, mult peste media UE de 2,8%, arată datele Eurostat analizate de Euronews Business.

Euronews Business a analizat cum s-au schimbat prețurile la alimente în Europa în 2025 și a arătat ce produse au avut cele mai mari scumpiri. În Uniunea Europeană, prețurile alimentelor au crescut cu 2,8% în 2025 față de anul anterior. La unele produse, scumpirile au fost mult mai mari, ajungând la 10% pentru anumite articole, potrivit Eurostat.

În Turcia, prețurile au explodat

Turcia a fost un caz aparte la inflația alimentelor, cu prețuri mai mari cu 32,8% în 2025, ceea ce arată problemele majore cu inflația ale țării. Următoarea cea mai mare creștere a fost mult mai mică, de 7,6% în Kosovo.

În UE, România a înregistrat cea mai mare inflație la alimente, de 6,7%. Inflația alimentelor a rămas ridicată în zone din Europa de Est și de Sud-Est în 2025. România, Bulgaria, statele baltice și Balcanii au avut, în general, valori între 4% și 7%, mult peste media UE.

FOTO: Eurostat

Elveția a fost singura țară unde prețurile alimentelor au scăzut, cu 1,1%. În Cipru, prețurile au rămas neschimbate.

Dintre „cele patru mari puteri” din UE, Franța a avut cea mai mică rată, de 0,7%. Aceasta a fost și a treia cea mai mică rată a inflației alimentare dintre 36 de țări europene analizate. Inflația a fost de 2,1% în Germania și Spania, iar Italia a avut cea mai mare rată dintre economiile mari ale UE, cu 2,5%

Scumpiri de două cifre la ciocolată, fructe congelate, carne de vită și vițel

Din cele 64 de produse alimentare urmărite de Eurostat, prețurile au scăzut la opt produse și au rămas neschimbate la unul singur. Toate celelalte au avut creșteri, în ritmuri diferite, în 2025 față de 2024.

Trei produse au avut scumpiri de două cifre. Prețul la ciocolată a crescut cel mai mult, cu 17,8%, urmat de fructele congelate, cu 13%, iar carnea de vită și vițel s-a scumpit cu 10%.

Ouăle s-au scumpit cu 8,4%, urmate de unt, cu 8,3%, și carnea de miel și de capră, cu 7,2%. Zahărul, dulceața și mierea au crescut cu 6,8%, iar laptele integral proaspăt cu 5,7%.

Prețurile la legume rădăcinoase au crescut cu 5,5%, fructele proaspete sau refrigerate cu 5,4%, iar categoria „fructe” per total a urcat cu 5,3%. Uleiurile și fructele conservate au crescut fiecare cu 4,7%. Carnea de pasăre s-a scumpit cu 4,4%, iar fructele uscate și nucile cu 4,2%.

Ce produse s-au ieftinit

În schimb, la mai multe produse prețurile au scăzut. Uleiul de măsline a avut cea mai mare scădere, de 22,9%. După scumpiri puternice în ultimii ani, 2025 a reprezentat o schimbare clară de direcție.

Zahărul a urmat cu o scădere de 11%. Prețul la ulei a scăzut cu 5,4%, iar la cartofi cu 5,2%.

Țările unde au fost cele mai mari scumpiri

Schimbările anuale de preț au fost diferite de la o țară la alta. Graficul din analiză arată cum cele mai mari șase scumpiri din UE nu arată la fel peste tot în Europa. În interiorul UE, toate aceste creșteri au depășit 7%.

Prețul la ciocolată a crescut cu peste 30% în trei țări: Polonia (33%), Lituania (32%) și Estonia (32%). În Albania, creșterea a fost de doar 1%.

La alimentele congelate, inflația anuală a variat de la 2% în Islanda până la 32% în Estonia.

La carnea de vită și vițel, prețurile au urcat cu peste 20% în unele țări, adică de două ori mai mult decât media UE de 10%. Țările de Jos (23%), Croația (22%) și Letonia (21%) au avut cele mai mari creșteri în această categorie importantă.

În Elveția, prețurile la carnea de vită și vițel au rămas neschimbate. Franța (5%) și Italia (6%) au avut cele mai mici creșteri.

Ouăle, un produs consumat pe scară largă, s-au scumpit cu 20% sau mai mult în cinci țări. Kosovo a avut cea mai mare creștere, de 30%, urmat de Cehia (29%), Slovacia (27%), Portugalia (21%) și Ungaria (20%).

Inflația la ouă diferă mult în Europa. În mai multe țări, creșterile au fost foarte mici, iar în câteva locuri prețurile chiar au scăzut.

Scumpirea la unt a ajuns la două cifre în 12 țări. A depășit 20% atât în Kosovo, cât și în Suedia.

La carnea de miel și de capră, media UE a fost de 7%, însă șase țări au avut creșteri de peste 10%. Dintre statele UE, Polonia a avut cea mai mare creștere, de 14%, urmată de Portugalia și Irlanda cu 13%. Suedia a avut o creștere de 11%, iar Spania de 10%.