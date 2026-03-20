România ar putea produce primele drone cu AI până la finalul anului: vor costa între 2.000 și 20.000 de euro bucata

România face un pas important în industria de apărare. Ţara noastră ar urma să producă drone în fabrica de la Romaero. Confrom estimărilor, primele ar urma să fie gata în jumătate de an. Compania de stat a semnat un memorandum cu un startup din domeniul inteligenţei artificiale. Romaero vine cu infrastructura, startup-ul cu tehnologia. Programul îşi propune nu doar să asigure necesarul ţării noastre, ci să devină furnizor de echipamente de securitate pentru statele din toată lumea.

„Împreună cu potențiali parteneri din Ucraina putem avea IP din Ucraina sau validarea tehnologiilor direct în Ucraina. Creierul dronelor, electronicele, AI-ul, software-ul Orbotix și producția în masă de la Romaero, ceea ce înseamnă că în 6 până la 9 luni maxim vom fi într-o poziție să producem o mie de drone pe lună.

Romaero are capacitatea industrială, are experții, sălile și infrastructura necesară ca noi, împreună cu ei, să putem scala tehnologia noastră și dup-aia să o exportăm în Ucraina pentru forțele române sau în restul NATO”, a explicat Bogdan Ochiană, CEO Orbotix.

Odată începută producţia, ar însemna nu doar salvarea Romaero de la insolvenţă, ci şi crearea de noi locuri de muncă pentru specialiştii care ies de pe băncile facultăţilor de profil şi se îndreaptă spre Vestul Europei.

„Acest proiect va aduce cateva zeci, dar ca benchmark general pe ce facem noi, noi acum avem 530 de oameni, fabrica asta ar trebuie să funcționeze cu 1200-1500 ca să putem acoperi tot ce ne propunem. Platforma aici are 32 de hectare, noi ocupăm în momentul de față, cu activitatea, vreo 10 si deci avem un loc de dezvoltare și de manevră deosebit”, a spus Speranța Munteanu, administrator special al Romaero.

Ţara noastră s-ar putea transforma astfel din cumparător în exportator şi furnizor de echipamente pentru industria de apărare. Obiectivul pe termen lung e depăşirea graniţelor Europei şi începerea livrărilor către ţări din Africa şi America Latină.

„Este un moment foarte important pentru noi. Sper să realizeze cat mai multi colegi de-ai mei ce înseamnă cu adevărat să pornim această industrie de apărare românească pentru că avem un potențial extraordinar care deocamdată nu a fost utilizat la maxim”, a explicat Adrian Cozma, membru în Comisia de Apărare din Parlament.

Potrivit estimărilor, preţurile ar putea porni de la 2.000 şi ar putea ajunge la 20.000 de euro pe bucată în funcţie de configuraţie şi cerinţele clientului.