Efectul scumpirilor: România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi ale consumului din UE

Consumul, motorul economiei din România, a scăzut pentru a doua lună la rând. Potrivit Eurostat, avem printre cele mai mari scăderi la nivel european, de 4,5 la sută în septembrie. Doar estonii ne depășesc. În timp ce în alte țări, de exemplu Cipru, a crescut cu peste 10%. Scăderea vine după creșterile de taxe, inclusiv la TVA, de două procente, la toate bunurile și serviciile. Prăbuşirea consumului afectează şi încasările la bugetul de stat.

După creşterea accelerată a preţurilor din ultimele luni, românii au tăiat drastic de pe listele de cumpărături. Lucru care se vede şi în datele oficiale. Potrivit Eurostat, avem aproape cea mai mare scădere a consumului la nivel european, pentru a doua lună la rând, de 4,5 la sută în septembrie. În Cipru a crescut cu peste 10 la sută. Iar în Ungaria mai bine de 3 procente. Şi vecinii bulgari sunt pe plus.

Dacă în aceeași perioadă a anului trecut un coș de cumpărături cu produse de bază avem ouă, lactate, orez, pâine valora 200 lei, ei bine, anul acesta este cu mai bine de 20 lei mai scump. Și asta pentru că avem 10 procente în plus de la inflație și alte două procente de la TVA.

"La ce să nu renunţăm, în primul rând?!? Dacă v-am spus: o factură la curent mi-a venit 1.200 de lei. Făceți și dumneavoastră socoteala la un salariu 3.000 - 3.500 de lei. Cât să poți să iei?!? Mai mănânci, în loc de carne, şi ciorbă simplă", a declarat un bărbat pentru Antena 3 CNN.

Un alt bărbat a spus: "Se simt scumpirile. Nu mai luăm ce nu e necesar neapărat, luăm ce e prioritar. Atâta tot și mai puțin, bineînțeles".

"Bineînțeles, taxele și impozitele, că, na, toată lumea vorbește despre asta. Vorbeau mai devreme clienții noștri despre faptul că au facturi mari la energie electrică, ce au urmat, la gaze, la întreținere și e normal ca oamenii să fie mai cumpătați", a declarat Cătălin Scarlat, proprietar magazin, pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, patronul a mai adăugat în cadrul interviului: "Sunt aceeași bani pe care îi iau în buzunar, doar că trebuie să plătească mai mult pe un produs, care, în mod normal, cel puțin după părerea mea de comerciant, n-ar fi trebuit să fie atât de de scump".

În ultimii ani, creşterea economică a României s-a bazat în special pe consum. Iar scăderea afectează şi încasările la bugetul de stat.

"Că vorbim de comerț, că vorbim de industrie, că vorbim de HoReCa, că vorbim de agricultură, că vorbim de IT, deci, toate au scădere. Sigur că şi implicit, puterea de cumpărare și capacitate a oamenilor de consum pe de o parte, pe de altă parte încrederea, pentru că foarte mulți se gândesc dacă să mai investească, se gândesc dacă să mai consume", a explicat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Economiştii estimează că anul acesta se va încheia cu o inflaţie în două cifre, ceea ce înseamnă că se aşteaptă, în continuare, o scădere a consumului.

Economia României a fost deja depăşită de cea a Bulgariei

Bulgaria a depășit România în ceea ce privește puterea de cumpărare, impunându-se ca lider economic în Balcani. Conform ultimelor cifre, standardul puterii de cumpărare (PCS) în Bulgaria este de 13.079 de euro, puțin mai mare decât cel al României, care este de 13.023 de euro, a relatat publicaţia Novinite.

Dincolo de Balcani, Bulgaria depășește și mai multe țări din Europa Centrală. Slovacia și Ungaria, de exemplu, au valori ale puterii de cumpărare (PCS) de 11.433 de euro, respectiv 11.999 de euro, Ungaria fiind la coada clasamentului în rândul națiunilor UE.

România şi Bulgaria au pornit împreună pe drumul integrării europene, însă, doar Sofia a primit undă verde pentru aderarea la zona euro din partea Comisiei Europene în iunie 2025. Țara vecină va adopta moneda euro de la 1 ianuarie 2026.