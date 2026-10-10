Să fii apicultor în România nu mai e o afacere bună. Producția de miere a scăzut cu 50% în 2026, în Occident se alege cea din China

Producția de miere a României este estimată anul acesta între 10.000 și 15.000 de tone, adică la jumătate față de un an obișnuit. Foto: Getty Images

Producția de miere a României este estimată anul acesta între 10.000 și 15.000 de tone, adică la jumătate față de un an obișnuit. Scăderea cantității de miere este cauzată de reducerea numărului de familii de albine. Apicultorii nu mai pot exporta, din cauza prețurilor mici.

Cantitatea recoltată ar fi suficientă pentru consumul intern, însă apicultorii nu au cui să o vândă: la export prețurile sunt prea mici, iar în țară cererea este redusă.

Cristina Cojocaru, vicepreședinte ACA, filiala Mureș: „Prețurile sunt foarte mici. De exemplu, complexul apicol anul trecut nu a exportat deloc miere, a comercializat doar pe piața internă, și anul acesta la fel. Iar cerințele de calitate sunt stricte la export, dar și pe piața internă, și am avut probleme și din acest motiv, mai ales la mierea de salcâm.”

Un kilogram de miere îl costă pe apicultor 10-11 lei, iar prețul de vânzare poate coborî până la 9 lei.

Dorin Dogar, apicultor, manager al unei firme de export de miere: „În 2023 și 2024, recoltele au fost mai bune decât în 2026. În ceea ce privește exportul, România este un producător important de miere, sorturile de miere românească sunt apreciate pe piața europeană, iar marea majoritate a cantității de miere românească pleacă la export.”

Până acum câțiva ani, România vindea în străinătate peste jumătate din mierea produsă. După 2022, exporturile s-au prăbușit. Pe piețele occidentale, cumpărătorii aleg mierea ieftină din China și Ucraina, iar cea din România, Ungaria și Bulgaria rămâne nevândută.

Cristina Cojocaru, vicepreședinte ACA, filiala Mureș: „Putem spune că am avut o producție de miere de salcâm de aproximativ 15 kilograme pe familia de albine. O problemă pe care o întâmpinăm la mierea de salcâm este faptul că nu are procentul de polen prevăzut în STAS. Foarte puține probe de miere au cantitatea de polen pe care o prevede STAS-ul mierii.”

Cu mai puține albine, prețuri sub costuri și standarde depășite, apicultorii cer ca regulile să fie adaptate la realitatea din stupine. Altfel, spun ei, tot mai mulți vor renunța la meserie.