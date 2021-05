Salariul lunar al unui casier din magazinele Profi

Un viitor asistent manager ar putea încasa lunar 3.000 de lei. La acest salariu de bază se adaugă tichetele de masă, în valoare de 15 lei, pe zi.

Retailerul mai acordă o sumă de cel puțin 7.500 de lei, ca și comision de vânzări. Bonusul se acordă pe an. Pe lângă asta se mai adauga alți 300 de lei, acordați tot pe an ca diferite alte bonusuri. Un asistent manager ar putea ajunge, la final de an, cu peste 10.000 de lei în buzunar.

Salariul de bază pentru o casieră ajunge la 1.415 lei net, la care se mai adaugă diferite bonificații. La salariul net se acordă lunar un bonus de 100 de lei, plus tichetele de masă, în valoare de 300 de lei. Așadar un casier câștiga pe lună aproximativ 1.815 lei net. Mai departe, în funcție de poziția aleasă în cadrul companiei, salariul poate crește.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal