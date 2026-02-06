Scandalul blocului care "încurcă" radarul din Cârcea. Dezvoltatorul imobiliar a explicat cum a primit aviz favorabil de la MApN

Dezvoltatorul imobiliar al blocului din Craiova, despre care ministrul Apărării, Radu Miruță, a acuzat joi că încalcă limitele de înălțime și blochează radarul militar de la Cârcea, susține că al doilea aviz, cel favorabil, a fost emis după ce proiectul a fost modificat conform cerințelor după primul aviz respins.

Satina Park, dezvoltatorul imobiliar, a comunicat vineri că proiectul constă în realizarea a două imobile cu regim de înălțime D+ P+9, în conformitate cu prevederile urbanistice aplicabile zonei, fără a fi necesară inițierea sau modificarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Până acum au fost încheiate peste 50 de promisiuni de vânzare-cumpărare, a adăugat compania.

"Pentru proiectul Satina Park au fost respectate integral toate cerințele legale, fiind obținute toate avizele și acordurile prevăzute în Certificatul de Urbanism, în baza cărora a fost emisă Autorizația de Construire, în deplină legalitate.

În ceea ce privește avizul Ministerului Apărării Naționale, menționăm că, într-o primă etapă, documentația depusă a fost respinsă, cu o motivare clară și explicită. Subliniem faptul că în documentația de respingere nu a fost invocată nicio problemă legată de regimul de înălțime al construcțiilor și nici de funcționarea radarului de la Cârcea.

Analizând observațiile formulate de MApN, proiectul a fost modificat exclusiv în raport cu cerințele indicate în documentația de respingere, iar ulterior a fost redepus. Ca urmare a îndeplinirii tuturor condițiilor solicitate, avizul favorabil a fost emis, conform procedurilor legale în vigoare.

Reiterăm că nici în avizele emise de MApN, nici în documentele eliberate de alte instituții avizatoare nu a fost pusă în discuție problema regimului de înălțime al clădirilor sau vreo afectare a infrastructurii radar. De asemenea, proiectul a fost întocmit în strictă conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare, regimul de înălțime fiind unul permis de acestea", a transmis compania.

De asemenea, compania își arată disponibilitatea de a colabora cu toate instituțiile abilitate, pentru clarificarea tuturor aspectelor.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că la Craiova, un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă depozite de muniţie un bloc înalt de nouă etaje fără a respecta distanţa legală şi care afectează traiectoria radarului de la Cârcea. Ministrul a spus că MApN a dat aviz negativ, dar că ulterior, acel aviz a fost schimbat în favorabil, așa că se fac verificări pentru a se afla cine a modificat acel aviz.

Și primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, i-a dat replica lui Radu Miruţă. "Aflu cu stupoare că în zonă sunt depozite de muniție. Nu de la vreo babă care bârfește pe marginea șanțului, ci de la Ministrul Apărării. Depozite de muniție lângă un spital, fie el și militar și lângă alte blocuri de 10 etaje construite de pe vremea comunistă", a declarat Olguța Vasilescu, ea întrebând apoi retoric despre blocul care ar afecta un radar militar: "Ce e prostia asta?".