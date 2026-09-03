Se modernizează Unitatea 1 de la Cernavodă: lucrările vor prelungi durata de exploatare a reactorului cu încă 30 de ani

Centrala de la Cernavodă (CNE). În partea dreaptă a imaginii este Unitatea nr. 1, iar în stânga, Unitatea nr. 2. Sursa foto: Agerpres

Unitatea 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care este în funcțiune din 1996, va intra într-un proces de modernizare care îi va prelungi durata de exploatarea cu încă 30 de ani, potrivit unui comunicat al companiei, citat de Agerpres. Mai multe sisteme învechite vor fi înlocuite de către compania ABB, ale cărei tehnologii funcționează la Unitatea 2 din 2007.

Compania ABB a fost selectată de contractorul de servicii de inginerie, achiziţii şi construcţie (EPC), Ansaldo Nucleare, pentru modernizarea sistemelor de control şi siguranţă ale Unităţii 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

„Proiectul va înlocui sistemele existente cu ABB Ability System 800xA, acoperind sistemul de control distribuit, sistemul de oprire de urgenţă aplicabil funcţiilor de Categorie B şi C, precum şi soluţii de securitate cibernetică, inclusiv inginerie şi testare.

Domeniul de activitate al ABB include, de asemenea, funcţiile de Categorie A ale generatoarelor diesel de rezervă, realizate printr-o îmbinare de echipamente convenţionale cu cablare fixă”, a transmis compania.

Lucrările de modernizare vor prelungi durata de exploatare a Unităţii 1 cu încă 30 de ani, contribuind la asigurarea livrării continue de energie fiabilă, cu emisii reduse de carbon, către reţea, în condiţiile în care energia nucleară furnizează aproximativ 18 - 20% din producţia totală de electricitate a României.

Cernavodă operează în prezent două unităţi nucleare CANDU-6, Unitatea 1 fiind în funcţiune din 1996, iar Unitatea 2 din 2007. Sistemele ABB funcţionează la Unitatea 2 de la Cernavodă din 2007.

Modernizarea sistemelor de control şi siguranţă va oferi o platformă centralizată şi securizată cibernetic, concepută pentru a îmbunătăţi fiabilitatea operaţională şi a susţine performanţa pe termen lung a centralei.

„Acest proiect reprezintă un pas important în ceea ce priveşte siguranţa şi performanţa Unităţii 1, prelungindu-i durata de exploatare. Cunoaşterea aprofundată a centralei, combinată cu colaborarea noastră de lungă durată cu ABB, experienţa lor la faţa locului şi expertiza pe care o au în automatizarea pentru producţia de energie nucleară vor contribui la o modernizare eficientă a Unităţii 1 de la Cernavodă”, a declarat directorul general al Ansaldo Nucleare, Daniela Gentile, citat în comunicat.

Pe fondul creşterii cererii de energie, International Energy Agency (IEA) afirmă că sursele regenerabile variabile, precum energia solară şi eoliană, nu pot asigura singure stabilitatea, accesibilitatea şi securitatea producţiei de energie.

În 2025, energia nucleară a rămas a doua cea mai mare sursă mondială de electricitate cu emisii reduse, după energia hidroelectrică, furnizând o putere de bază constantă care completează sursele regenerabile.

„Pentru a ajuta la satisfacerea cererii de energie, modernizarea sistemelor critice de control şi siguranţă este esenţială pentru fiabilitatea şi producţia pe termen lung a centralelor nucleare. Acest proiect sprijină livrarea continuă a unei energii fiabile, cu emisii reduse de carbon, ca parte a unui sistem energetic stabil şi rezilient în România. Prin combinarea automatizării avansate cu soluţii integrate de securitate cibernetică, ABB facilitează continuarea funcţionării sigure şi eficiente a acestei unităţi”, a afirmat, la rândul său, preşedintele diviziei Energy Industries a ABB, Per Erik Holsten.

ABB este lider global de tehnologie în electrificare şi automatizare. Compania are peste 140 de ani de istorie şi peste 110.000 de angajaţi în întreaga lume. Acţiunile ABB sunt listate la SIX Swiss Exchange (ABBN) şi Nasdaq Stockholm (ABB).

Divizia de Automatizare a ABB automatizează, electrifică şi digitalizează operaţiunile industriale care răspund unei game largi de nevoi esenţiale - de la furnizarea de energie, apă şi materiale, până la producerea şi transportul bunurilor către piaţă. Cu aproximativ 26.000 de angajaţi, tehnologie de vârf şi expertiză în servicii, divizia de Automatizare ajută industriile procesatoare, hibride şi maritime să se autodepăşească - mai eficient şi mai curat.