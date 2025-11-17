Statul câștigă cel mai mult după scumpirile în lanț. Jumătate din factura la curent e formată din taxe și tarife

Recent, chiar și Comisia Europeană a făcut apel la statele membre să reducă taxele din facturi. Foto: Getty Images

Statul este cel mai mare câştigător după explozia preţurilor la combustibili şi energie. Potrivit calculelor Antena 3 CNN, statul încasează aproape jumătate din banii plătiţi pentru fiecare litru de combustibil prin taxele aplicate. Doar acciza, care se majorează anual, reprezintă peste 30% din prețul motorinei, care a depășit recent 8 lei litrul. Același lucru se întâmplă și în cazul facturilor la energie și gaze: aproape jumătate din valoarea facturii ajunge direct sau indirect în visteria statului prin taxe și impozite. În acest context, ministrul Energiei a anunțat că există discuții pentru reducerea TVA-ului din factură.

În ultima lună, plinul de motorină s-a scumpit cu peste 20 de lei și se apropie de 400 de lei, iar cel de benzină costă cu 11 lei mai mult. De la 1 ianuarie urmează noi creșteri de preţuri, odată cu majorarea accizei cu 10%.

După toate aceste scumpiri, statul este principalul câștigător, pentru că jumătate din prețul fiecărui litru de carburant ajunge la buget, prin taxele colectate.

De exemplu, la motorină, din 8 lei pe litru, 49% sunt taxe: 2,55 lei acciza și 1,38 lei TVA, restul preţului este compus din produs, rafinarea, transportul și marja companiilor. La benzină, procentul este chiar mai mare: 54% din prețul final sunt doar taxe.



„Mai sunt și alte taxe directe și indirecte, cum ar fi impozitul pe cifra de afaceri care influențează prețul. Orice majorare a taxelor și impozitelor duce la o majorare a prețului la pompă”, a explicat Cătălin Pisocean, secretarul Asociației Distribuitorilor de produse petroliere.



Taxele reprezintă o cotă importantă și din facturile la energie sau gaze. De exemplu, în ceea ce privește factura de energie: la un cost total de 402 lei, energia efectiv reprezintă doar 55% din factura noastră. TVA-ul este 70 de lei din factură, iar alt tarife pentru distribuție și transport ajung la 130 de lei. Așa se face că 45% din factura la energie e reprezentate de taxe și tarife.

La factura de gaze situația este similară: dintr-un total de 420 de lei, jumătate reprezintă taxe și marje, iar cealaltă jumătate gazul consumat. Tarifele reglementate sunt 120 de lei, TVA-ul 80 de lei, marja furnizorului 20 de lei, iar gazul propriu-zis valorează 200 de lei.

Ministrul Energiei vrea reducerea TVA-ului în facturi

Deși reducerea TVA-ului a fost discutată de mai multe ori de guvernanți, taxa a fost adesea majorată. Noul ministru al Energiei promite că va relua discuțiile pentru reducerea TVA-ului în facturi.



„În primele discuții pe care le-am avut în calitate de ministru al Energiei acum patru luni de zile, când am intrat în portofoliu și am avut această surpriză extrem de plăcută, și anume eliminarea plafonării și compensării prețului la energia electrică. Am venit cu această propunere, a fost refuzată. Să vedem dacă de această dată va fi cu succes”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.



„Dacă, să spunem, am reduce la jumătate această taxă pentru o factură de 400 lei, la gaze naturale am plăti cu 40 lei mai puțin, iar la energie electrică, dacă s-ar reduce această taxă, de asemenea, la o factură de 400 de lei, am plăti cu 40 de lei mai puțin”, a explicat președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.



Recent, chiar și Comisia Europeană a făcut apel la statele membre să reducă taxele din facturi, în contextul în care prețurile la energie au crescut cu până la 70% în cazul României după liberalizarea pieței.

