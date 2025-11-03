Strategia prin care Ministerul Finanțelor a împrumutat un miliard de lei de la bănci

1 minut de citit Publicat la 16:28 03 Noi 2025 Modificat la 16:28 03 Noi 2025

Strategia prin care Ministerul Finanțelor a împrumutat un miliard de lei de la bănci. Sursa foto: Pixabay

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, un miliard de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, arată Agerpres.

Astfel, MF a atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 69 de luni, la un randament mediu de 6,98% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris peste 1,151 miliarde lei. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

De asemenea, ministerul a atras 500 milioane lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 18 luni, la un randament mediu de 6,63% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 500 milioane lei, iar băncile au subscris 1,097 miliarde de lei. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Au planificat împrumuturi de 6,8 miliarde de lei

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 7,745 miliarde lei, este cu 245 milioane de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna octombrie a acestui an, de 7,99 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.