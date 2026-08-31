Toamna vine cu preţuri mai mari la unele alimente de bază. Primele produse care se scumpesc la raft, în supermarket

Toamna vine cu preţuri mai mari la unele alimente de bază. foto: Getty Images.com

Toamna aduce noi scumpiri la alimentele de bază. Chiar dacă România are o recoltă bună în acest an, porumbul, grâul şi floarea soarelui se vând la preţuri cu 20% mai mari. Toate acestea sunt consecinţe ale faptului că şi fermierii au avut cheltuieli mai mari în 2026, după scumpirile de carburant, de exemplu.

Producătorii avertizează că pâinea, uleiul şi făina se vor scumpi în perioada următoare.

"De la 1 octombrie, vom mai adăuga undeva la 20% la preţurile actuale la pâine", a afirmat un reprezentant al fermierilor.

"Noi am primit, de la 1 septembrie, atenţionări pentru caşcaval, cu scumpire de 10%, iaurtuile cu 8%, smântâna cu 6%, cafeaua cu 8%", a declarat Feliciu Paraschiv (ANCMMR).

BNR a majorat prognoza de inflație

Banca Națională a României a revizuit prognoza de inflație de la 5,5% la 6,1% pe finalul anului din cauza crizei energetice. Acesta nu este însă cel mai pesimist scenariu. Prețurile ar putea crește și mai mult dacă problemele din domeniul energiei se agravează sau dacă situația din Orientul Mijlociu escaladează.

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a explicat pentru Antena 3 CNN cât de mult influențează criza energetică posibile scumpiri în România:

"Energia a fost principalul determinant care a dus la modificarea prognozei, dar prognoza este totuși undeva spre 6% la finalul anului, încorporând toate aceste scumpiri care vin de pe zona energiei.

Este compensată în parte această creștere a inflației prin scăderile sau creșterile reduse de prețuri pe care le înregistrăm în zona alimentelor, dar energia are un specific: este imposibil să controlăm aceste prețuri".