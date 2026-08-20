România se pregătește pentru noi scumpiri. BNR a majorat prognoza de inflație și avertizează asupra crizei energetice: "E un risc real"

Criza petrolului din Orientul Mijlociu prezintă, de asemenea, "un risc real" pentru perturbarea prognozei privind inflația. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Banca Națională a României a revizuit prognoza de inflație de la 5,5% la 6,1% pe finalul anului din cauza crizei energetice. Acesta nu este însă cel mai pesimist scenariu. Prețurile ar putea crește și mai mult dacă problemele din domeniul energiei se agravează sau dacă situația din Orientul Mijlociu escaladează.

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a explicat pentru Antena 3 CNN cât de mult influențează criza energetică posibile scumpiri în România: "Energia a fost principalul determinant care a dus la modificarea prognozei, dar prognoza este totuși undeva spre 6% la finalul anului, încorporând toate aceste scumpiri care vin de pe zona energiei. Este compensată în parte această creștere a inflației prin scăderile sau creșterile reduse de prețuri pe care le înregistrăm în zona alimentelor, dar energia are un specific: este imposibil să controlăm aceste prețuri".

Criza petrolului din Orientul Mijlociu prezintă, de asemenea, "un risc real" pentru perturbarea prognozei privind inflația, a mai spus Dan Suciu.

"Depinde foarte mult de evoluția petrolului, de prețul petrolului și cum va evolua criza energetică în țară, apropo de resursele hidro și nucleare. Nu avem semnale să ne arate că prognoza este sub semnul întrebării în acest moment, dar riscurile există. Noi am încorprorat riscurile în această prognoză de 6,1%, cele pe care le putem întrevedea în acest moment, dar este un proces dinamic", a mai precizat Dan Suciu.

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană (UE) a crescut până la 3%, în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, iar România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al preţurilor de 8,2%, arată datele publicate, miercuri, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Rata anuală a inflaţiei a scăzut de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.