București și Iași vor avea trenuri metropolitane. Proiectele au fost aprobate: „România nu își mai permite să rămână în urmă”

1 minut de citit Publicat la 13:49 24 Iun 2026 Modificat la 13:49 24 Iun 2026

Proiectul reprezintă un nou pas pentru dezvoltarea rețelei de trenuri metropolitane din România / Sursa foto: Facebook/ CFR Călători

Două noi proiecte de tren metropolitan au fost aprobate pentru București și Iași, a transmis, miercuri, Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Acesta a mai precizat că proiectul destinat zonei metropolitane include construirea a trei pasaje rutiere și a patru pasaje pietonale.

Mai mult decât atât, va fi electrificată linia Socola - Holboca.

„Am avizat astăzi la Ministerul Transporturilor proiectele de tren metropolitan pentru București (pe linia spre Chitila - Scroviștea) și Iași, două investiții importante care vor oferi o alternativă modernă, rapidă și nepoluantă la traficul rutier din jurul celor două mari centre urbane.

La Iași, proiectul include:

construirea a 3 pasaje rutiere și 4 pasaje pietonale;

16 puncte de oprire noi și modernizarea a 7 stații existente;

electrificarea liniei Socola - Holboca;

modernizarea trecerilor la nivel și instalarea unor sisteme noi de semnalizare;

peroane moderne și accesibile pentru călători;

reînnoirea și modernizarea infrastructurii feroviare pe sectoare importante precum Nicolina - Bârnova, Ciurea și Podu Iloaiei - Iași”, a scris Horațiu Cosma, pe pagina sa de Facebook.

Horațiu Cosma a mai subliniat că pe traseul Gara de Nord - Chitila - Scroviștea sunt prevăzute investiții în infrastructura feroviară și achiziția a cinci trenuri electrice noi.

„În zona București - Ilfov, pe traseul Gara de Nord - Chitila - Scroviștea, proiectul prevede:

achiziția a 5 trenuri electrice noi;

electrificarea și modernizarea infrastructurii feroviare;

construirea unui pasaj rutier denivelat în zona Scroviștea;

realizarea a 5 pasaje pietonale subterane și a 5 pasarele pietonale;

două puncte noi de oprire la Chitila 2 și Buciumeni;

modernizarea a 10 stații și halte existente;

facilități de tip Park & Ride pentru integrarea transportului feroviar cu cel rutier”, a mai menționat oficialul.

El a mai precizat că acest proiect reprezintă un nou pas pentru dezvoltarea rețelei de trenuri metropolitane din România, adăugând că țara noastră nu își mai poate permite să rămână în urmă.

„Aceste proiecte nu înseamnă doar investiții în calea ferată, ci o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană și metropolitană. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a ajunge rapid, sigur și confortabil la locul de muncă, la școală sau în centrul orașului, fără să piardă ore în trafic.

După Brașov și Târgu Mureș, facem astăzi un nou pas pentru dezvoltarea rețelei de trenuri metropolitane din România. Este direcția în care merg toate marile orașe europene, iar România nu își mai poate permite să rămână în urmă.

Continuăm să investim în transport public modern, eficient și conectat la nevoile reale ale comunităților”, a încheiat Horațiu Cosma.