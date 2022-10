Cel mai dificil lot din Autostrada Sebeş-Turda se deschide traficului din această săptămână

Şoferii vor putea circula pe lotul 2 din Autostrada Sebeş-Turda, pe ambele sensuri de mers, în zona alunecarii de teren de la Oiejdea.

Antreprenorul grec Aktor anunta ca din aceasta saptamana se va putea circula pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebes-Turda. Astfel, soferii vor putea circula pe acest tronson pe ambele sensuri de mers, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea.

In prezent, traficul este restrictionat in zona, pe o distanta de 1,5 kilometri, pe o banda pe sens, ca urmare a alunecarilor de teren in zona localitatii Oiejdea.

Constructorul lotului 2 al Autostrazii Sebes – Turda, compania Aktor din Grecia, incearca sa ”inchida” astfel cel mai sensibil punct ramas nefinalizat. Este vorba despre alunecarea de teren din zona localitatii Oiejdea.

Aktor a terminat de asternut balastul stabilizat la km 19, lotul 2 al autostrazii A10 Sebes-Turda, si a inceput asfaltarea autostrazii, iar intre timp se lucreaza la armarea, cofrarea si betonarea grinzilor unor ancore si la betonarea rigolelor. Totodata, muncitorii se ocupa si de torcretarea zidului de coloane forate.

Circulaţie fără restricţii, pe ambele sensuri

Toate lucrarile in zona alunecarii de teren de la Oijdea vor fi finalizate in aceasta saptamana, iar soferii vor putea circula fara restrictii pe ambele sensuri.

Pe acest sector se circula in ambele sensuri, dar pe o singura cale, in regim de drum national, cu limitarea vitezei la 60 km/h, potrivit Ministerului Transporturilor.

Pe restul lotului 2, limitarea este la 100 de km/h.

Intre km 19-20 circulatia rutiera se desfasoara pe o singura cale, o banda pe sens. Anteprenorul si-a asumat ca pana in luna aprilie 2022 sa finalizeze toate lucrarile, insa nu a reusit sa se tina de promisiune.

Pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebes-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea, judetul Alba, au fost montate inclinometre pentru a monitoriza stabilitatea dealului din apropiere.

Chiar daca circulatia a fost deschisa la finele anului trecut, pe lotul 2 al autostrazii A10, Sebes – Turda continua lucrarile care au mai ramas de executat.

Lucrarile la Autostrada Sebes – Turda (A 10) au inceput in 2014 si ar fi trebuit finalizate in 2016, conform planurilor initiale. Cu o lungime de 70 de kilometri, A 10 face legatura intre autostrazile A1 si A3. Din 2018 se circula pe 45,7 kilometri, pe loturile 3 si 4, intre Aiud si Turda. In decembrie 2020, a fost deschis lotul 1, intre Sebes – Alba Iulia, iar in noiembrie 2021 – lotul 2, intre Alba Iulia – Aiud.