Companiile aeriene cer suspendarea sistemului EES la frontierele UE. „Am ajuns într-un punct critic”

1 minut de citit Publicat la 16:40 01 Iul 2026 Modificat la 17:28 01 Iul 2026

Haos în Europa din cauza sistemului Entry/Exit. Avioanele decolează goale, pentru că pasagerii sunt blocați cu orele la cozi imense. FOTO: Getty Images

Companiile aeriene și aeroporturile cer suspendarea temporară a noului sistem de control la frontierele UE, avertizând că acesta provoacă întârzieri majore în plin sezon al vacanțelor de vară. Potrivit operatorilor, unii pasageri așteaptă chiar și cinci ore la controlul de frontieră, iar unele avioane decolează cu jumătate dintre locuri goale, potrivit The Guardian.

Reprezentanții aeroporturilor și ai companiilor aeriene au transmis o scrisoare către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicită posibilitatea suspendării controalelor biometrice în perioadele în care numărul pasagerilor depășește capacitatea punctelor de control.

„Am ajuns într-un punct critic”, au declarat grupurile industriale ACI Europe, care reprezintă aeroporturile, Airlines 4 Europe și Asociația Internațională a Transportului Aerian, care reprezintă companiile aeriene.

„Pasagerii au fost deja nevoiți să stea la coadă perioade lungi de timp în afara clădirilor terminalelor și pe platformele expuse, deoarece facilitățile de control la frontieră nu pot procesa sosirile suficient de repede”, transmit aceștia, potrivit sursei citate.

Potrivit acestora, pasagerii sunt nevoiți să stea ore întregi la cozi, inclusiv în afara terminalelor, asta pentru că autoritățile de frontieră nu reușesc să proceseze suficient de repede sosirile.

Din acest motiv, operatorii solicită Comisiei Europene să permită suspendarea completă a verificărilor biometrice în lunile iulie și august, atunci când aeroporturile sunt supraaglomerate.

Mai mult decât atât, unii operatori susțin că unele avioane pleacă pe jumătate goale, din cauza faptului că pasagerii nu reușesc să treacă la timp de controlul de frontieră.

De altfel, și aeroporturile din Roma iau în calcul să suspende noile controale la frontieră introduse prin Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, cunoscut ca EES, pentru a preveni haosul în călătoriile din această vară, a declarat directorul operatorului aeroportuar al orașului.

EES a devenit complet operațional din data de 10 aprilie, dar implementarea sa a fost dificilă, fiind lansate apeluri pentru suspendarea sistemului, în timp ce unele aeroporturi au avut nevoie de măsuri suplimentare de securitate pentru a gestiona cozile.

Noile controale înseamnă că ștampilele aplicate pe pașapoarte sunt înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, precum și ale refuzurilor de intrare pentru călătorii din afara UE care vin pentru șederi scurte.

Sunt înregistrate, de asemenea, informații biometrice, precum imaginile faciale și amprentele, alături de datele personale din documentul de călătorie folosit.