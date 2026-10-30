Cozi kilometrice de TIR-uri la frontiera dintre R. Moldova și România. Șoferii așteaptă zile în șir în camioane, în condiții inumane. FOTO Facebook Serviciul Vamal al R. Moldova

Cozi kilometrice de TIR-uri, nervi întinși și șoferi nevoiți să petreacă zile în șir în mașini, pe marginea drumului. Acesta este peisajul din ultimele zile de la majoritatea punctelor de trecere a frontierei dintre Moldova și România, potrivit Radio Europa Liberă Moldova.

Cele mai mari cozi erau, în aceste zile, în zona de sud a țării, spre portul Giugiulești, unde coloanele de camioane se întindeau pe 7-8 kilometri, în timp ce la vămile Leușeni și Sculeni, rândurile de mașini erau de 4-5 kilometri.

Vama moldoveană spune că aglomerația este cauzată de sezonul de export al cerealelor, respectiv creșterea numărului de transporturi de mărfuri de Ucraina, unde porturile sunt afectate de atacurile rusești.

Vama: procesări record de 3.000 de camioane pe zi

Serviciul Vamal a precizat că, în această perioadă, procesează în jur de 3.000 de camioane de marfă pe zi, cu peste 50% mai mult față de acum o lună. Autoritatea vamală a mai precizat că mărfurile perisabile sunt procesate prioritar prin banda destinată operatorilor economici autorizați.

La rândul lor, reprezentanții mediului de afaceri și ai asociațiilor agricole consideră că măsurile luate de autorități sunt insuficiente și că fluidizarea traficului se desfășoară lent. „În 2022 și 2023 am avut situații similare, dar atunci au fost impuse măsuri eficiente: coridoare speciale pentru transportul ucrainean, puncte vamale dedicate doar tranzitului și rând electronic”.

Potrivit lui Iurie Fală, directorul Asociației „Moldova Fruct”, întârzierile la frontieră duc la încălcarea clauzelor contractuale cu partenerii din UE și la creșterea substanțială a costurilor de logistică. „Pentru a menține regimul termic în refrigeratoare pe durata staționării îndelungate, camioanele consumă cantități suplimentare de carburant și asta, evident, generează costuri suplimentare”, spune Fală, pentru Europa Liberă.

La rândul său, Iurie Rija, directorul Asociației „Agrocereale”, susține că până la 80% din camioanele care așteaptă în vămi ar fi autocisterne cu numere de înmatriculare ucrainene. Rija a spus că autoritățile ar trebui să amenajeze spații adecvate de parcare și să extindă sistemele de înregistrare electronică.

Potrivit lui, în zona terminalului Giurgiulești a fost construită o parcare din fonduri europene, însă capacitatea acesteia este limitată la doar 60 de camioane.