Infrastructura care poate face din România un hub regional, dezbătută la Smart Urban Mobility, în cadrul SAB & Accesorii

Joi, 8 octombrie, de la ora 12:00, conferința „Driving the Future Forward” reunește la Romexpo reprezentanți ai administrației și mediului de afaceri.

Infrastructura și mobilitatea sunt două dintre motoarele care pot schimba ritmul de dezvoltare al României. Joi, 8 octombrie, de la ora 12:00, conferința „Driving the Future Forward” reunește la Romexpo reprezentanți ai administrației și mediului de afaceri. Pe agendă: marile proiecte de infrastructură, finanțarea după PNRR și locul României în coridoarele europene de transport.

Lideri din administrație, din mediul de afaceri și din industriile de transport vor analiza investițiile care pot schimba fața țării, viitorul finanțărilor după PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) și marile proiecte de conectivitate.

Reprezentanți ai ministerului, ai CNAIR, constructori și operatori de transport aduc perspective clare asupra infrastructurii

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Mariana Ioniță, Secretar General

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Claudiu Staicu, Director General Adjunct, Direcția Generală Programe Europene Transport

CNAIR – Cristian Andrei, Director Direcția Întreținere, Siguranța Circulației Drumuri și Poduri

Grup Feroviar Român – Florin Spătaru, Director General

Construcții Erbașu – Cristian Erbașu, CEO

Concelex – Cătălin Vișan, Deputy CEO – Operations

Ștefan Etveș

De ce drumurile, căile ferate și aeroporturile trebuie gândite ca o singură rețea de transport

Discuția pornește de la o întrebare esențială: cum construim sisteme de transport moderne, integrate și adaptate nevoilor viitorului? Un drum, o cale ferată sau un aeroport nu mai pot fi gândite separat. Valoarea lor crește atunci când funcționează ca o rețea, iar mobilitatea inteligentă face legătura între ele.

A doua temă privește investițiile care schimbă fața României. Invitații vor discuta despre marile proiecte de infrastructură și efectele lor dincolo de șantier: asupra economiei, a mediului de afaceri și a comunităților pe care le leagă.

Finanțarea este una dintre cele mai așteptate teme. „Există viață după PNRR?” deschide discuția despre ce urmează după încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență. Invitații vor căuta soluții de finanțare și noi surse de investiții, astfel încât proiectele începute să poată continua.

Conferința privește și dincolo de granițe. Noile rețele de transport pot conecta regiunile României între ele și cu marile coridoare europene, o șansă de interconectivitate pe care țara nu și-o mai poate permite să o rateze.

Ultima temă leagă toate aceste direcții: feroviar, rutier și aerian, infrastructura de transport poate deveni un avantaj strategic și un motor al competitivității. Miza dezbaterii este felul în care România își poate valorifica poziția geografică pentru a deveni un hub regional de transport și conectivitate.

Vă așteptăm pe 8 octombrie, între orele 12:00 și 14:00, la Romexpo, Pavilionul B2, în zona de conferințe și workshop-uri a Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, deschis publicului până pe 11 octombrie.