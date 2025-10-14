Mihai Barbu (ARF): Metroul nostru se compară cu orice metrou din Europa, dar trenurile au nevoie urgentă de modernizare

Metroul din România se compară cu orice metrou european, însă trenurile nu oferă același nivel de confort și performanță, a declarat marți Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), la Zilele Feroviare 2025. Pentru a remedia situația, până anul viitor vor fi introduse în România 140 de trenuri noi, a precizat oficialul, relatează Agerpres.

Mihai Barbu a subliniat că viziunea ARF pune călătorul în centrul preocupărilor, iar investițiile se concentrează pe modernizarea materialului rulant și creșterea vitezei de circulație pe rețeaua feroviară. „Călătorul vrea doar să știe dacă trenul pleacă la timp, să ajungă la destinație, să folosească toaleta în condiții normale și să beneficieze de climatizare sau încălzire. Acestea sunt cerințele minime pe care trebuie să le asigurăm”, a spus președintele ARF.

Potrivit datelor prezentate de ARF, trenurile din România înregistrează aproximativ 50 de milioane de călătorii anual pe 10.500 km de cale dublă, comparativ cu 185 de milioane de călătorii pe 73 km la Metrorex. Din cele 140 de trenuri noi, însă, doar 38% vor putea circula pe rețeaua electrificată, restul de 62% urmând să fie operate cu trenuri pe hidrogen, baterii sau material rulant second-hand modernizat.

Mihai Barbu a mai menționat că unii operatori privați oferă trenuri moderne și confortabile, iar ARF își propune să extindă această calitate și la CFR Călători, pentru a crea un standard ridicat pe întreaga rețea feroviară.

Zilele Feroviare 2025, desfășurate pe 14 și 15 octombrie la București, au reunit autorități, companii de top și experți în transportul feroviar, consolidând evenimentul drept cea mai importantă conferință și expoziție din domeniu din România.