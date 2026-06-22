"Nu vă așteptați la bilete de avion mai ieftine prea curând”. Cum profită companiile aeriene de scăderea prețurilor la combustibil

Planurile de călătorie pentru vacanța de la mijlocul semestrului ar putea fi afectate semnificativ. Sursa foto: Getty Images

Companiile aeriene ar putea economisi miliarde de dolari la costurile cu combustibilul pentru avioane după ce acordul de pace provizoriu dintre SUA și Iran a dus la scăderea prețului petrolului. Cu toate acestea, pasagerii nu ar trebui să se aștepte la o ieftinire imediată a biletelor, deoarece capacitatea limitată de transport le permite companiilor să mențină tarifele la niveluri ridicate, peste cele din perioada anterioară conflictului, scrie Reuters.

Piața americană oferă cel mai clar exemplu. Creșterile tarifelor aeriene încă nu au recuperat integral majorarea costurilor cu combustibilul din acest an, în timp ce numărul de locuri disponibile pe zborurile interne a crescut foarte puțin. Acest lucru oferă companiilor aeriene posibilitatea de a folosi economiile rezultate din combustibilul mai ieftin pentru a-și îmbunătăți marjele de profit, în loc să reducă prețurile.

Prețul spot al combustibilului pentru avioane în SUA era de 2,85 dolari pe galon la 17 iunie, în scădere puternică față de maximul de 4,88 dolari pe galon înregistrat la începutul lunii aprilie. Dacă această scădere se va menține, factura anuală a industriei aeriene americane pentru combustibil s-ar putea reduce cu peste 40 de miliarde de dolari, potrivit unui calcul Reuters bazat pe consumul de combustibil al sectorului.

Tarifele încă nu au recuperat creșterea costurilor cu combustibilul

Pe măsură ce prețurile combustibilului pentru avioane au crescut, companiile aeriene americane au majorat prețurile biletelor și taxele pentru bagaje și au redus numărul de zboruri. Cu toate acestea, aceste măsuri au compensat doar o parte din creșterea costurilor.

Datele din industrie arată că prețurile combustibilului au crescut de peste trei ori mai rapid decât tarifele aeriene în perioada ianuarie–mai. Deutsche Bank estimează că operatorii aerieni americani au reușit să recupereze doar aproximativ 60 de cenți din fiecare dolar suplimentar cheltuit pe combustibil – adică venituri suplimentare de 14,4 miliarde de dolari în fața unor costuri suplimentare de 24,1 miliarde de dolari.

Alaska Air a declarat că a recuperat aproximativ o treime din majorarea costurilor, în timp ce Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au estimat că au recuperat între 40% și 50% în al doilea trimestru. JetBlue Airways și Frontier Group se așteaptă să recupereze mai puțin de jumătate.

Directorul general al United Airlines, Scott Kirby, a declarat pentru Reuters că operatorul se apropie de recuperarea integrală a creșterii costurilor cu combustibilul prin politica de prețuri: „Suntem pe drumul către recuperarea a 100% până la sfârșitul anului.”

Datele Raymond James arată că prețul mediu al biletelor pentru zborurile interne rezervate cu o săptămână înainte de plecare era cu 34,1% mai mare decât în urmă cu un an, la data de 8 iunie.

Întrebarea-cheie este dacă operatorii aerieni vor putea menține aceste majorări de preț după ieftinirea combustibilului. „Ceea ce rămâne crucial este capacitatea de a păstra nivelul actual al prețurilor”, a declarat analistul Conor Cunningham de la Melius Research, adăugând că scăderea prețurilor la carburanți ar putea reduce nemulțumirea consumatorilor față de costul ridicat al călătoriilor aeriene.

Reducerile de preț nu vor fi uniforme

În afara Statelor Unite, eventualele reduceri de tarife vor apărea inegal. Scăderea prețului petrolului brut se transmite cu întârziere către combustibilul pentru avioane, iar dacă acesta nu revine la nivelurile de la începutul anului, companiile aeriene vor continua să mențină tarifele ridicate sau chiar să le majoreze acolo unde cererea permite acest lucru, a explicat Dudley Shanley, șeful departamentului de cercetare pentru aviație și turism al companiei irlandeze Goodbody.

Europa ar putea înregistra o evoluție diferită între zborurile lung-curier și cele pe distanțe scurte. Tarifele pentru zborurile intercontinentale au șanse mai mari să scadă deoarece operatorii au reușit să transfere mai eficient costurile combustibilului către clienți pe aceste rute, a explicat analistul RBC Ruairi Cullinane. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă acordul de pace stimulează rezervările și cererea.

În Asia, analiștii HSBC consideră că cele trei mari companii aeriene chineze sunt afectate de puterea redusă de stabilire a prețurilor și de utilizarea mai scăzută a flotei, în timp ce Cathay Pacific din Hong Kong este într-o poziție mai bună, deoarece tarifele mai ridicate, veniturile din transportul de marfă și cererea pentru serviciile premium pot compensa costurile combustibilului.

Orientul Mijlociu reprezintă excepția cea mai evidentă, deoarece conflictul a perturbat fluxurile de trafic aerian. Unele companii ar putea folosi promoții pentru a atrage din nou pasagerii, a declarat analistul John Strickland, însă combustibilul rămâne prea scump pentru reduceri ample de preț. Operatorii din Emiratele Arabe Unite ar putea adopta o strategie mai agresivă și ar putea beneficia de un sprijin guvernamental mai puternic.

Profiturile înaintea reducerilor de preț

Beneficiile aduse de combustibilul mai ieftin depind de durata scăderii prețurilor. Costurile reale ale companiilor aeriene reflectă achizițiile realizate în timp, nu prețurile spot. Chiar și după recentele ieftiniri, combustibilul pentru avioane este cu 54% mai scump decât în urmă cu un an, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

Directorul operațional al Southwest Airlines, Andrew Watterson, a rezumat presiunea asupra industriei. Întrebat când compania ar putea reveni la marjele de profit de dinaintea pandemiei, acesta a răspuns: „Când va scădea prețul combustibilului?”

În aceste condiții, companiile aeriene au puține motive să reducă tarifele în timp ce încearcă să își refacă profitabilitatea.

Jefferies estimează că fiecare scădere de 5% a prognozei sale privind costul combustibilului, stabilită la aproximativ 3 dolari pe galon pentru 2027, ar majora câștigul pe acțiune estimat cu 10%–15% pentru Delta, Southwest și United și cu până la 50% pentru American Airlines.

Nu se întrevede un război al prețurilor

În ciclurile anterioare de scădere a petrolului din SUA, ieftinirea combustibilului a declanșat adesea o cursă pentru creșterea capacității de transport, ceea ce a dus la reducerea tarifelor. În prezent, condițiile sunt diferite.

Întârzierile în livrarea aeronavelor, capacitatea limitată a aeroporturilor și slăbirea companiilor low-cost reduc riscul unui război al prețurilor pe piața internă americană. Datele din industrie arată că numărul locurilor disponibile pe zborurile interne din SUA este programat să crească cu doar 0,4% în trimestrul al treilea, față de 4,6% cât se estima înainte de recentele tensiuni din Orientul Mijlociu.

Analiștii J.P. Morgan consideră că livrările limitate de aeronave și retragerea unor operatori low-cost reduc riscul unei creșteri semnificative a capacității, oferind companiilor aeriene o capacitate mai mare decât de obicei de a menține actualele niveluri de preț.