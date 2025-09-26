Traficul va fi restricționat temporar duminică pe Podul „Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Rutele alternative pentru șoferi

Publicat la 13:30 26 Sep 2025

Aproximativ 300 de participanți, însoțiți de membri ai echipelor de suport, vor traversa podul/ Sursa foto: Facebook/ CNAIR

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi întreruptă temporar duminică, pentru desfășurarea celei de-a VII-a ediții a cursei internaționale de alergare „Aleargă cu spirit liber Ruse–Giurgiu” / Free Spirit Ruse–Giurgiu, a transmis, vineri, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Evenimentul, organizat de autoritățile din Bulgaria împreună cu parteneri români, are ca punct de plecare centrul orașului Ruse (Bulgaria), cu sosire în centrul municipiului Giurgiu (România).

Potrivit polițiștilor, circulația va fi întreruptă temporar, în intervalul 11.00-11.45.

Aproximativ 300 de participanți, însoțiți de membri ai echipelor de suport, vor traversa podul.

Poliția recomandă șoferilor să evite zona în intervalul menționat și să utilizeze rute alternative pentru a preveni aglomerația și eventualele blocaje.

Astfel, pentru evitarea aglomerației, a întârzierilor și a blocajelor, polițiștii recomandă următoarele rute: