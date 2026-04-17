Un nou tronson de aproape 10 km de cale ferată modernizată a fost dat în circulație între Lugoj și Timișoara

2 minute de citit Publicat la 09:54 17 Apr 2026 Modificat la 09:54 17 Apr 2026

Tronsonul face parte din lotul 2 Lugoj-Timișoara Est / sursă foto: Facebook - CFR Infrastructură Timișoara

Un nou tronson de cale ferată modernizată din cadrul lotului Lugoj-Timișoara, în lungime de aproape 10 kilometri, a fost dat în circulație. Acest tronson face parte din lotul 2 Lugoj-Timișoara Est.

„A fost deschis circulației feroviare un nou tronson modernizat de 8,6 km + 900 m Linia 3 Stația Recaș, din cadrul LOTULUI 2 Lugoj -Timișoara Est.

În data de 16.04.2026, la ora 21.25, a fost dat în exploatare porțiunea de linie proiectată (fir II), între km. 545+750 – 550 +117 (interval Topolovăț – Recaș), linia II , 3 și 4 ( tragere cap X) proiectate din stația Recaș și fir II proiectat între km. 552+354 – 554+400 (interval Recaș – Remetea Mare)”, au transmis reprezentanții CFR Infrastructură Timișoara, pe Facebook.

Noul tronson include 10 podețe și 5 poduri construite. Potrivit reprezentanților companiei, acest tronson vine ca și continuitate a firului II dat în exploatare în data de 12.02.2026.

„Pe acest tronson au fost realizate lucrări complexe de infrastructură, incluzând 10 podețe și 5 poduri construite, 7 schimbători tip 60, peron fir II PO Izvin și peron linia 3-4 Stația Recaș, acestea urmând a fi finalizate în viitorul apropiat, precum și instalarea și cablarea echipamentelor în container CE și sala de relee CED Recaș.

Menționăm că acest tronson vine ca și continuitate a firului II dat în exploatare în data de 12.02.2026, adăugându-se celor aproximativ 30 de km fir modernizat pe care se circulă la ora actuală.

Reamintim că modernizarea infrastructurii feroviare aduce beneficii importante în ceea ce privește siguranța, viteza de circulație și confortul călătorilor, fiind un pas semnificativ în dezvoltarea transportului feroviar în regiune”, se mai arată în postare.

Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est face parte din proiectul care vizează reabilitarea liniei Caransebeș-Arad, segment din coridorul Orient/Est mediteranean.

Valoarea totală a proiectului depășește 8,7 miliarde de lei, iar scopul proiectului este reducerea timpului de călătorie ca urmare a creșterii vitezei de circulație.