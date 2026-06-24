Un nou tronson din Autostrada Transilvania se apropie de 70% execuție. Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor

Un nou tronson din Autostrada Transilvania se apropie de 70% execuție. Foto: Facebook/Cristian Pistol

Stadiul fizic total al lucrărilor pe secţiunea Nădăşelu-Mihăieşti a Autostrăzii Transilvania (A3) se apropie de 68%, în şantier fiind mobilizaţi 400 de muncitori şi 150 de utilaje, potrivit directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

El a anunţat că montarea grinzilor la viaductele de pe această secţiune este aproape finalizată.

"Viaductele de pe secţiunea Nădăşelu-Mihăieşti a Autostrăzii Transilvania (#A3): montarea grinzilor, aproape finalizată! La Viaductul Topa Mică (2 km), asocierea de constructori turci şi români (Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct) mai are de montat 16 grinzi din totalul de 400. Se lucrează deja la turnarea plăcii de suprabetonare, unde stadiul fizic a ajuns la 20%. La Viaductul Nădăşelu (1,2 km): mai sunt de montat 48 de grinzi din totalul de 192 de bucăţi. Lucrările la structura casetată în console au atins un stadiu de 73%", a scris Pistol, miercuri, pa pagina sa de Facebook.

Acesta a menţionat că într-un stadiu avansat sunt şi lucrările la riglele de coronament (94,5%), dispozitivele antiseismice (94,67%) şi aparatele de reazem (92,21%).

"După finalizarea montării grinzilor din beton pe cele două viaducte, constructorii vor mai avea de efectuat următoarele lucrări: suprabetonare plăci; hidroizolaţie; structura rutieră; montare parapete de protecţie; racordare cu terasamentele; montare sistem de semnalizare. În şantier sunt mobilizaţi 400 de muncitori şi 150 de utilaje, iar stadiul fizic total se apropie de 68%", a precizat Cristian Pistol.

Valoarea contractului este de 995 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte şi la secţiunile dintre Nădăşelu şi Poarta Sălajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş.