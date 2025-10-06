Trenul direct București - Kiev începe să circule din 10 octombrie. Călătoria durează 24 de ore. Cât costă biletul

Trenul nu va mai circula pe ruta clasică Vicșani – Vadu Siret. Foto: Agerpres

CFR Călători a anunțat, luni, că, începând cu data de 10 octombrie, trenurile vor circula din nou pe ruta București–Kiev. Călătoria va dura 24 de ore, iar prețul unui bilet este de 370 de lei (aproximativ 73 de euro) pentru un loc într-o cabină cu patru paturi.

Trenul București-Kiev este reintrodus în circulație după o pauză de cinci ani. Primele curse de probă au avut loc deja vara aceasta, iar din 10 octombrie, călătoria e disponibilă publicului.

Ruta va fi București – Iași – Ungheni – Chișinău – Kiev, a anunțat CFR Călători într-o postare pe Facebook, diferită de ruta din trecut, când trenurile nu tranzitau Moldova, ci părăseau România la punctul de frontieră Vicșani – Vadu Siret (Ucraina).

Călătoria va dura 24 de ore, iar prețul unui bilet este 73,4 (aproximativ 370 de lei) într-un vagon de dormit. Fiecare cabină are patru paturi.

CFR Călători a anunțat programul de circulație: