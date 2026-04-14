Un magnat american avertizează că recesiunea globală este „inevitabilă” dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

Întreaga lume va asista o schimbare masivă către surse alternative de energie, inclusiv eoliană, solară și nucleară, a spus magnatul american.

Magnatul american Ken Griffin, fondatorul și directorul general al Citadel, cel mai de succes fond de investiții speculative din lume, a avertizat, marți, că economia globală nu va putea evita recesiunea dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă pentru mai mult timp, potrivit CNBC.

Griffin a spus că economia mondială traversează „un moment extrem, extrem de periculos”. Viitorul economiei globale depinde de Strâmtoarea Ormuz.

„Dintr-o perspectivă macroeconomică la nivel global... criteriul esențial este reluarea fluxului continuu de produse energetice din Orientul Mijlociu, fără taxe și fără perturbări.

Să presupunem că (strâmtoarea n.red) rămâne închisă pentru următoarele șase până la 12 luni: lumea va ajunge într-o recesiune”, a spus Griffin la conferința Semafor World Economy din Washington, D.C. „Nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a adăugat el.

Acesta a subliniat că deja riscul unei recesiuni este în creștere din cauza crizei energiei aflată în plină desfășurare. Acest pericol care planează deasupra economiilor globale nu doar că va distruge cererea pentru bunuri și servicii, dar va forța băncile centrale să ia niște decizii extrem de dificile, a mai spus Griffin.

Principala dintre acestea: dacă o creștere a inflației ar fi temporară, caz în care politica monetară ar rămâne neschimbată, sau dacă ar apărea un scenariu în care dobânzile ar trebui majorate pentru a menține așteptările inflaționiste sub control.

Ca urmare a acestei crize, întreaga lume va asista o schimbare masivă către surse alternative de energie, inclusiv eoliană, solară și nucleară, a adăugat el.

Totuși, liderul fondului de investiții speculative consideră că consecințele războiului ar fi fost mai grave dacă SUA ar fi amânat orice atac până când capacitățile militare ale Iranului ar fi crescut. El a spus că Trump a luat o „decizie foarte dificilă despre cum să acționeze aici și acum. Istoria a fost schimbată pentru totdeauna”.

Ken Griffin a susținut, de-a lungul timpului, Partidul Republican și a declarat că l-a votat pe Donald Trump în 2024.

Piețele bursiere au reușit să revină la nivelurile de dinainte ca SUA să atace Iranul în februarie, însă sentimentul optimist al investitorilor depinde de durata războiului din Orientul Mijlociu. Mulți consideră că riscurile unei escaladări a tensiunilor între cele două țări nu sunt deloc reflectate în prețurile din piață.

Economiile globale, în special cele din Asia, rămân vulnerabile la creșterea prețului petrolului, care se menține la un nivel ridicat, de aproximativ 100 de dolari pe baril. Deși acest nivel este sub maximele atinse în timpul conflictului, el rămâne mult peste cel de dinaintea războiului, când prețul era puțin sub 70 de dolari pe baril.