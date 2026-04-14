BBC: Prețurile petrolului au scăzut, marţi, după semnale că vor urma noi negocieri între SUA şi Iran

Prețurile petrolului au continuat să scadă marți, după ce speranțele unor noi discuții de pace între SUA și Iran au diminuat îngrijorările cu privire la alte perturbări ale aprovizionării cu energie, notează BBC.

Prețul țițeiului de referință Brent la nivel global a scăzut cu 3,8% până în prezent, marți, la 95,54 dolari pe baril, în timp ce barilul West Texas Intermediate, tranzacționat în SUA, a scăzut cu 6,1%, la 92,85 dolari.

Scăderile survin după ce prețurile petrolului au crescut la peste 100 de dolari pe baril luni, înainte de a scădea înapoi, în urma ordinului președintelui american Donald Trump de a bloca porturile Iranului, după ce negocierile dintre cele două părți au eșuat în weekend. Trump a declarat ulterior că Teheranul a contactat Washingtonul cu privire la un posibil acord.

Într-o declarație adresată reporterilor în fața Casei Albe, luni, el a declarat: „Vă pot spune că am fost contactați de cealaltă parte. Ar dori foarte mult să încheie o înțelegere.”

Separat, New York Times a relatat că Iranul a propus suspendarea îmbogățirii uraniului pentru o perioadă de până la cinci ani, o ofertă respinsă de SUA, care a insistat asupra unei perioade de 20 de ani.

Raportul, care a citat oficiali iranieni și americani, a mai spus că Washingtonul și Teheranul au făcut schimb de propuneri pentru suspendarea activității nucleare a Iranului în timpul discuțiilor din Pakistan, dar au rămas departe de un acord.

A adăugat însă că discuțiile sugerează că ar putea exista încă o cale către un acord de pace, cu o posibilă a doua rundă de discuții față în față. Lindsay James, strateg de investiții la Quilter, a declarat că scăderile suplimentare de marți s-au „bazat pe licăriri de speranță că ambele părți rămân dornice să încheie un acord de pace durabil”.

Vestea negocierilor a calmat pieţele

„Vestea despre o posibilă a doua rundă de discuții a fost utilă în calmarea piețelor, alături de sugestia că Iranul nu va testa blocada americană, optând în schimb pentru întreruperea transporturilor pentru a evita o confruntare militară”, a spus ea.

Comercianții ar fi putut fi, de asemenea, încurajați de semnele că mai multe petroliere sancționate „păreau să fi trecut prin Strâmtoarea Ormuz mai devreme astăzi, dar s-au întors ulterior”, a adăugat James.

Comentariile lui Trump de luni ar fi putut fi văzute ca un „semn al unei posibile dezescaladări”, a declarat Jiajia Yang, profesor asociat la Universitatea James Cook din Australia.

Un alt motiv pentru relaxarea costului petrolului ar putea fi corecția pe termen scurt a traderilor după ce prețurile au crescut luni, a adăugat el.

Piețele vor urmări cu atenție dacă Teheranul decide să amâne planurile sale nucleare, o mișcare care ar „reduce semnificativ tensiunile”, a spus Yang.