Un român din cinci are datorii restante, dar preferă să ignore notificările. Care este soluția ca să nu ajungă la executarea silită

În loc să discute cu creditorul, 26% se împrumută de la familie sau prieteni. Foto: Getty Images

Un român din cinci are datorii restante, iar trei din patru nu ar putea face față unei cheltuieli neprevăzute, care ar echivala cu șase salarii. Pentru mulți, odată cu datoria, apare și rușinea, iar primul reflex este să ignore notificările.

Specialiștii spun că datoriile sunt o realitate cu care se confruntă mulți români și ignorarea lor nu reprezintă o soluție pe termen lung.

Potrivit studiului „Evaluarea atitudinilor și obiceiurilor financiare ale românilor” realizat în anul 2025, un român din cinci are datorii restante.

Ce fac când nu pot plăti? În loc să discute cu creditorul, 26% se împrumută de la familie sau prieteni, 25% reduc cheltuielile și doar 13% cer plata în rate.

Ce obiceiuri financiare au românii

1 român din 5 are datorii restante;

26% se împrumută de la familie sau prieteni;

25% reduc cheltuielile;

13% cer plata în rate;

74% nu ar putea suporta o cheltuială egală cu șase salarii;

92% cred că plata datoriilor este o obligație morală;

Sursa: studiul Kantar România realizat pentru KRUK

Chiar dacă ajung să fie administrate de o companie de management al creanțelor, dialogul început la timp poate deschide calea către soluții de plată și poate limita costurile suplimentare.

„O companie de colectare creanţe ofera soluții de plata adaptate situației financiare a clientului. Le oferim posibilitatea de a plăti datoria în rate fără niciun fel de dobânzi sau comisioane, în etapa amiabilă sau alte modalități de plată cum ar fi plățile eşalonate pentru cei care au posibilitatea.

Întotdeauna există o solutie, găsim împreună cu clientul o soluție pentru ca datoria să fie achitată şi clientul să îşi recâştige independenţa financiară”, a explicat Monica Cabăț, manager Marketing Digital Colection.

Tot specialiștii spun că executarea silită este ultima etapă. Până acolo, dialogul poate face diferența.

„Cea mai mare greșeală este să nu discutăm despre datorie și să o ignorăm. Cu cât discutăm din timp despre cazul nostru și situația cu care ne confruntăm, cu atât mai devreme se pot găsi soluții de plată.

Cu cât discutăm mai din timp cu cu creditorul, cu atât putem evita ca această situație să se agraveze. Se pot găsi soluții adaptate în funcție de situațiile cu care se confruntă fiecare client. Acestea pot reprezenta angajamente de plată, reduceri ale datoriei și termene agreate de ambele părți”, a spus și Roxana Ciobanu, manager Colectare în Etapa Juridică.

Conluzia e simplă: cu cât problema este abordată mai devreme, cu atât cresc șansele ca ea să fie rezolvată fără costuri suplimentare.