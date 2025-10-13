Visa identifică tentative de fraudă de peste un miliard de dolari

Visa identifică tentative de fraudă de peste un miliard de dolari. Foto: Hepta

Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat tentative de fraudă care depășesc un miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane doar în Europa, se arată într-un comunicat transmis luni de procesatorul de plăți, informează Agerpres.

Majoritatea tentativelor au vizat tranzacții online, dar au fost afectate și cardurile fizice, prin metode sofisticate de clonare și phishing. Țările europene cu cel mai mare volum de plăți digitale au înregistrat cele mai mari pierderi.

Visa a precizat că departamentul său monitorizează tranzacțiile în timp real, blocând tentativele suspecte înainte ca acestea să fie finalizate. „Prevenirea fraudei nu este doar o chestiune de securitate a companiei, ci și de protecție a consumatorilor și a economiei digitale”, se arată în comunicat.

Compania recomandă utilizatorilor să-și verifice regulat conturile și să raporteze imediat orice tranzacție suspectă. Această cifră record subliniază vulnerabilitatea mediului digital în fața atacurilor cibernetice, dar și importanța colaborării între procesatori, bănci și autorități pentru a proteja sistemul financiar.