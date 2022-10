Românii vor primi a treia tranșă de bani pe voucherele sociale. Mulți beneficiari vor pierde ajutorul

Românii care beneficiază de voucherele sociale vor primi, luna aceasta, a treia tranșă de bani.

Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit graficului prezentat la începutul programului, voucherele de alimente vor fi încărcate cu bani în perioada 17 octombrie - 21 octombrie.

Mai mult decât atât, tot în această perioadă se va face și actualizarea listelor cu potențiali noi beneficiari ai voucherelor de alimente, de către Ministerul Muncii și verificarea de către ANAF.

Lista beneficiarilor de vouchere sociale pentru alimente este actualizată de Ministerul Muncii pe baza criteriilor de eligibilitate referitoare la venitul maxim lunar.

Mulți români pot pierde ajutorul

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, există mai multe criterii pe baza cărora românii care primesc acum voucherele pentru alimente în valoare de 250 de lei pot fi excluși din program.

Listele beneficiarilor sunt actualizate lunar de Ministerul Muncii, iar aceste liste pot suferi modificări de la lună la lună.

Așadar, dacă ați primit voucherele sociale pentru alimente într-o lună în care veniturile au fost mai mici decât pragul respectiv, iar luna următoare veniturile se majorează, riscați să pierdeți cardul din programul "Sprijin pentru România".

"Beneficiarii care nu vor mai îndeplini criteriile de eligibilitate (condiția referitoare la venitul maxim lunar) nu vor mai primi sumele programate să fie virate pe carduri în lunile august, octombrie și decembrie 2022.

Cardurile vor putea să rămână în posesia beneficiarilor, nefiind necesar ca ele să fie returnate către unitatea emitentă", a explicat MIPE.

Cum este stabilită eligibilitatea beneficiarilor?

Beneficiarii eligibili pentru tichetele sociale, pe suport electronic, pentru produse alimentare și mese calde sunt stabiliți/ confirmați de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin instituțiile Casa Națională de Pensii (CNPP) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). La stabilirea eligibilității vor fi avute in vedere atât veniturile încasate de la CNPP / casele sectoriale de pensii și/sau ANPIS cât si veniturile din alte surse. Veniturile luate în considerare pentru stabilirea eligibilității sunt indicate la Art. 4 (1) al Ordonanței de Urgență nr. 63 din 9 mai 2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extrem. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu are autoritatea să adauge sau să elimine beneficiari la/din listele înaintate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, scrie fonduri-ue.ro.

Sunt eligibili pentru tichete sociale pentru Produse Alimentare și Mese Calde toți pensionarii și care au pensie mai mică sau egala cu suma de 1,500 lei și persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu suma de 1.500 lei?

Nu neapărat! Persoanele care îndeplinesc condițiile arătate mai sus dar obțin și alte venituri, din oricare dintre sursele indicate la Art. 4 al OUG 63/2022, actualizată prin OUG 72/2022 nu sunt eligibile și nu vor putea să beneficieze de tichete sociale pentru produse alimentare si mese calde daca veniturile cumulate depășesc suma de 1.500 lei (pensii și/ sau alte drepturi și/sau indemnizații plus venituri și orice venituri din categoria celor menționate în actele normative menționate mai înainte).

Cui pot fi adresate întrebările referitoare la listele cu beneficiari eligibili pentru tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde?

Vă rugam să adresați Casei Teritoriale de Pensii – respectiv Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) - din județul de reședință, orice întrebare referitoare la eligibilitatea dumneavoastră. Criteriile de eligibilitate pentru tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde sunt detaliate la Art. 3 și Art. 4 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României, nr. 63 / 2022.

Ce se întâmplă cu cardul pentru tichete sociale Produse Alimentare și Mese Calde, după încheierea programului?

Vă rugăm sa păstrați cardul/ suportul electronic/ pentru tichete sociale Produse Alimentare și Mese Calde. Cardul va putea fi (re)folosit în eventualitatea în care programul va continua în anii viitori.

Lista actualizată a magazinelor unde poţi cumpăra cu tichete sociale

Vouchere alimente 2022. Banii de pe tichetele sociale pentru alimente au o anumită perioadă de timp în care pot fi folosiți.

”Sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor”, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Astfel, banii de pe tichetele sociale trebuie utilizați în cel mult un an de zile de când sunt disponibili pe voucherele de alimente", arată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Persoanele care nu au primit tichetele sociale pentru alimente se pot adresa fie Ministerului Muncii, fie Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în funcţie de problema pe care o au.

"Dacă sunt persoane care nu sunt sigure că se află pe lista beneficiarilor eligibili, menționăm că întrebările referitoare la acest aspect trebuie adresate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Cât despre informațiile referitoare la cardurile care nu au putut fi livrate, acestea pot fi solicitate Poștei Române", informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ulei, făină, zahăr, legume, carne şi lactate - cam asta se poate cumpăra pe tichetele sociale pe care pensionarii le-au primit de la stat.

Un experiment realizat în acest sens arată cu ce puteţi umple coşul pentru a vă încadra în suma de 250 de lei, potrivit dcnews.ro.

În acest an, voucherele de alimente se mai acordă de trei ori.