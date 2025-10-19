Atenţie la QR Code-uri: cum un gest banal te poate costa bani şi date personale

Le vedem peste tot: pe uși, reclame, pe nota de plata. QR code-urile au devenit biletul nostru rapid către meniuri, reduceri, aplicații sau chiar plăți online. Sunt comode, rapide, și ni se par inofensive.
Dar în pătrățelul alb-negru se pot ascunde și capcane digitale: linkuri false, aplicații malițioase sau site-uri care încearcă să ne fure datele personale. Nu înseamnă că trebuie să le evităm, dar e bine să știm câteva reguli simple ca să nu cădem în plasă.
Ce pot conţine codurile QR False
- Linkuri către site-uri false (phishing) care îți colectează datele personale
- Aplicații malițioase care ajung prin scanare direct pe telefonul tău
Codurile lipite peste cele originale (ex. afișe sau stickere) pot înlocui complet destinația legitimă.
Ce să nu faci
- Nu instala aplicații direct după scanarea unui QR code din surse necunoscute
- Nu introduce date personale sau bancare pe site-uri apărute printr-un cod scanat întâmplător.
- Nu presupune că toate QR code-urile din spațiul public sunt sigure.
Reguli de urmat
- Verifică ce aplicație folosești pentru scanare. Este recomandat cititorul integrat în camera telefonului, nu aplicații obscure.
- Uită-te dacă linkul deschis pare legitim (ex. domeniu corect, conexiune securizată https).
- Folosește aplicații de banking sau plăți doar din surse oficiale, nu prin linkuri necunoscute.
- Dacă ai dubii, nu scana – întreabă sau caută direct site-ul/serviciul.