Atenţie la QR Code-uri: cum un gest banal te poate costa bani şi date personale

1 minut de citit Publicat la 10:59 19 Oct 2025 Modificat la 10:59 19 Oct 2025
Atenţie la QR Code-uri: cum un gest banal te poate costa bani şi date personale. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Le vedem peste tot: pe uși, reclame, pe nota de plata. QR code-urile au devenit biletul nostru rapid către meniuri, reduceri, aplicații sau chiar plăți online. Sunt comode, rapide, și ni se par inofensive. 

Dar în pătrățelul alb-negru se pot ascunde și capcane digitale: linkuri false, aplicații malițioase sau site-uri care încearcă să ne fure datele personale. Nu înseamnă că trebuie să le evităm, dar e bine să știm câteva reguli simple ca să nu cădem în plasă.

Ce pot conţine codurile QR False

  • Linkuri către site-uri false (phishing) care îți colectează datele personale 
  • Aplicații malițioase care ajung prin scanare direct pe telefonul tău

Codurile lipite peste cele originale (ex. afișe sau stickere) pot înlocui complet destinația legitimă.

Ce să nu faci

  • Nu instala aplicații direct după scanarea unui QR code din surse necunoscute
  • Nu introduce date personale sau bancare pe site-uri apărute printr-un cod scanat întâmplător.
  • Nu presupune că toate QR code-urile din spațiul public sunt sigure.

Reguli de urmat

  • Verifică ce aplicație folosești pentru scanare. Este recomandat cititorul integrat în camera telefonului, nu aplicații obscure.
  • Uită-te dacă linkul deschis pare legitim (ex. domeniu corect, conexiune securizată https).
  • Folosește aplicații de banking sau plăți doar din surse oficiale, nu prin linkuri necunoscute.
  • Dacă ai dubii, nu scana – întreabă sau caută direct site-ul/serviciul. 

