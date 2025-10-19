Atenţie la QR Code-uri: cum un gest banal te poate costa bani şi date personale

Atenţie la QR Code-uri: cum un gest banal te poate costa bani şi date personale. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Le vedem peste tot: pe uși, reclame, pe nota de plata. QR code-urile au devenit biletul nostru rapid către meniuri, reduceri, aplicații sau chiar plăți online. Sunt comode, rapide, și ni se par inofensive.

Dar în pătrățelul alb-negru se pot ascunde și capcane digitale: linkuri false, aplicații malițioase sau site-uri care încearcă să ne fure datele personale. Nu înseamnă că trebuie să le evităm, dar e bine să știm câteva reguli simple ca să nu cădem în plasă.

Ce pot conţine codurile QR False

Linkuri către site-uri false (phishing) care îți colectează datele personale

Aplicații malițioase care ajung prin scanare direct pe telefonul tău

Codurile lipite peste cele originale (ex. afișe sau stickere) pot înlocui complet destinația legitimă.

Ce să nu faci

Nu instala aplicații direct după scanarea unui QR code din surse necunoscute

Nu introduce date personale sau bancare pe site-uri apărute printr-un cod scanat întâmplător.

Nu presupune că toate QR code-urile din spațiul public sunt sigure.

Reguli de urmat