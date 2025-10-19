De la fabrică la sufragerie: roboții trec la treburi casnice şi devin colegi buni de apartament

Robotul umanoid cu rol casnic și comercial Figure 03. Sursă foto: Figure AI

Noul coleg de apartament: un robot care știe să spele și să facă ordine. Ziua în care roboții vor spăla vasele și vor face curat prin casă s-ar putea să fie mai aproape decât credeam.

Startup-ul californian Figure AI a prezentat noul său robot umanoid, Figure 03, conceput pentru uz zilnic, nu doar pentru fabrici.

Într-un clip de prezentare, robotul este surprins cum uda plante, serveste mâncarea, împătureste haine și aranjeaza o camera – totul cu o mișcare fluidă și coordonare aproape umană.

Cu ce este echipat robotul

La prezentarea noului model, acesta este arătat într-o locuință din California în timp ce îndeplinește o serie de sarcini: strânge dezordinea, încarcă mașina de spălat, o pornește și apoi împăturește hainele. Poate chiar să spele vasele manual și să le încarce în mașina de spălat vase.

Robotul este echipat cu un sistem de inteligență artificială dedicat, numit Helix. Cu o înălțime de 167 cm, robotul poate purta conversații de tip vorbit-la-vorbit cu oamenii, prin microfoane și difuzoare integrate, conectate la modele AI personalizate dezvoltate în parteneriat cu OpenAI.

Cântărește 60 kg, are o autonomie de cinci ore la o încărcare completă, se deplasează cu o viteză de 1,2 metri pe secundă și poate transporta o sarcină de până la 20 kg.

Figure 03 vine cu un sistem senzorial complet reproiectat și cu un nou sistem al mâinilor, concepute special pentru a pune în valoare capacitățile Helix. Noua arhitectură a camerelor oferă o rată de cadre dublă, un timp de reacție de patru ori mai rapid și un câmp vizual cu 60% mai larg pentru fiecare cameră – toate acestea într-un format mai compact.