Carnea de miel va fi mai scumpă anul acesta, de Paște. Cât costă la fermieri și în magazine

Mai este o lună până la Paște, iar ciobanii estimează că mieii vor ajunge la greutatea optimă până în perioada sărbătorilor. Se estimează că se vor vinde cu 55 de lei kilogramul, mai mult decât anul trecut. Asta și pentru că episoadele de frig au crescut cheltuielile la stână.

Fermierii spun că mieii se dezvoltă bine în această perioadă și speră ca până la Paște să ajungă la greutatea potrivită pentru vânzare.

Cseh Erika, fermier: "Au început să fete din ianuarie. Au crescut bine, sunt frumoși, mâncăcioși, primesc deja porumb, furaje, lucernă."

Interes pentru mielul de Paște există deja, iar unii clienți și-au rezervat animalele din timp.

Cseh Erika, fermier: "Deja au venit, am început să fac lista, am 10 pe listă și, de acum încolo, zilnic vin și se interesează."

Costurile de întreținere au crescut în această iarnă, spun crescătorii. Însă fermele care își produc singure furajele reușesc să mai reducă din cheltuieli și să mențină prețul de anul trecut.

Cseh Erika, fermier: "Noi facem fânul, avem terenuri, avem pășuni de peste 50 de hectare, arabile 36 de hectare... noi producem tot: grâul, orzul, orzoaica, porumbul. Anul trecut am vândut cu 25 de lei kilogramul viu, anul acesta nu știu încă cum va fi piața, dar mă gândesc că tot așa, cu 25, la ferma noastră din Sânișor."

Clienții spun că vor cumpăra miel de Paște, însă mulți vor alege cantități mai mici.

Comercianții estimează că prețul cărnii de miel va fi, totuși, ceva mai mare decât anul trecut.

Gina Baciu, proprietar de magazin: "Anul acesta așteptăm, dar probabil că va fi ca și anul trecut. Probabil va rămâne cam la fel, la 55-58 de lei kilogramul."

Anul trecut, prețurile au fost de aproximativ 20-22 de lei pe kilogram în viu și în jur de 40-50 de lei kilogramul de carcasă.