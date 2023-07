Un colț din România pitorească riscă să dispară în zgomot de explozii, praf şi camioane de mare tonaj

Locuitorii din Păuliș luptă pentru a-și proteja viața, afacerile, liniștea și, nu în ultimul rând, natura. Un colț de Românie pitorească va fi îngropat în mai mult praf, în zgomot de explozii și motoare de camioane de mare tonaj, din cauza unei noi cariere de piatră.

Noua carieră de piatră pe care grupul de firme Max Agro din Timiș vrea să o deschidă la marginea comunei, în perimetrul Păuliș, a provocat revolta cetățenilor. Noua exploatare s-ar extinde pe ce existentă.

Lilia Luchianov are un hotel și o cramă chiar lângă actuala carieră și a simțit din plin efectele lucrărilor.

„Această fisură nu am avut-o. A apărut de un an jumate. Și, din păcate, toată crama, dacă voi avea fisuri, nu voi putea să păstrez nici vinurile, nici să fac degustări de vinuri. Și, încet, încet, frumoasa cramă nu are cum să se descurce”, explică antreprenoarea.

Femeia spune că apar tot mai multe fisuri atât în cramă, cât și în hotel și în sala de evenimente, fiind obligată să investească în reparații.

„Plus praful care este. În momentul când se fac exploziile, toți turiștii fug din camere, fiindcă nu știu ce se întâmplă, cutremur sau eu știu ce mai e și nu sunt de acord. Sunt împotrivă, bineînțeles! Suntem o zonă turistică, suntem o zonă viticolă. Ne dorim să avem un aer curat, să avem liniște. Nu toată ziua camioane! Din cinci în cinci minute trec camioanele încărcate cu piatră. Nu este benefic nici pentru clădiri, nici pentru oameni în primul rând și nici pentru drum”, mai explică femeia.

Primul pas pentru noua carieră a fost făcut în 2011, când primarul din Păuliș a pus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre de consiliu local prin care se permitea firmei Max Agro să folosească drumul comunal pentru a ajunge la viitoarea carieră.

O aprobare cheie pentru obținerea aprobării Agenției Naționale de Resurse Minerale pentru exploatarea gabrodioritelor, resurse minerale importante pentru proiectele mari de infrastructură care sunt în derulare în vestul țării.

Primarul Ioan Turcin nu a reușit să-i convingă pe consilierii locali care au rămas fermi pe poziție.

„În Consiliul Local, noi, ca și consilieri locali, ne-am împotrivit acestei deschideri de noi cariere, cu toate că primarul afirma în la acea dată, în 24 iunie, că îi o extindere a carierei vechi, nu o carieră nouă. Cu toate că din actele pe care le aveam la dispoziție în ședință rezulta clar că e un nou investitor, care nu au mai fost în comuna Păuliș”, spune Saul Sigheti, consilier local PNL Păuliș.

Povestea a mers mai departe și de curând a fost organizată o dezbatere pe studiul de impact care a fost realizat între timp de Filma Max Agro. Când au consultat documentul, vecini au rămas șocați.

Practic, au dispărut mai multe case și un restaurant care în linie dreaptă sunt la nici 200 de metri de viitoarea carieră.

15 hectare are proprietatea care se vrea a fi transformată într-o nouă carieră.

Dan Cordoș are casa la nici 25 de metri de locul unde ar trebui să fie viitoare exploatare a celor de la Max Agro.

„Să nu mai vorbim că ei o să facă pușcă pentru ca să piatra să o despartă din munte. Păi da, se fac cutremure, se cutremură totul când pușcă. Nu se poate și nu înțeleg cum de s-au gândit să facă așa ceva? Nu pot să înțeleg. Nu țin cont de noi deloc. Numai bani, bani, bani, altceva nu ne interesează. Nu numai că ne abuzează pe noi, care locuim aici, pe vale, și avem proprietăți aici. Dar ce se întâmplă cu natura asta? Lăsăm o pustie, să vedeți cariera cealaltă, că e o suprafață imensă, totul este ras. O să fie o suprafață imensă, rasă, dacă se va întâmpla asta”, spune bărbatul.

Agenția de Protecție a Mediului a descoperit nereguli extrem de grave în documentația pe care firma a depus-o pentru a obține avizul.

„Problemele la documentație au venit după depunerea acestui studiu de impact, când s-au constatat o serie de probleme la acest studiu: neconcordanțe de la o pagină la alta, date contradictorii, plus că anumite capitole nu erau tratate corespunzător. În principal, ne-a interesat că nu era tratat un efect cumulat cu celelalte funcțiuni din zonă și nu era aspectul cu vecinătățile din zonă, respectiv casele de locuit și ceilalți vecini care reclamă această activitate acest proiect. Nu erau tratate vecinătățile absolut deloc și acesta este unul dintre multele puncte pe care le-am constatat ca fiind necorespunzător în studiul de impact efectuat pentru acest proiect”, a declarat Dana Dănoiu, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Arad.

Dar lovitura vine în momentul în care au fost căutate avizele altor instituții.

„Printre alte constatări, am văzut că actul emis de Direcția de Sănătate Publică, notificarea de asistență de specialitate, era emisă înainte de a se întocmi studiul de impact. Mi-am pus întrebarea cum putea fi emisă înainte, pentru că studiul de impact trebuia să stea la baza emiterii acestui act din partea DSP-ului. Prin urmare, am cerut actualizarea lui, cu atât mai mult când, cu cât în aprilie a acestui an, au intrat în vigoare modificări la Ordinul 119 privind distanțele față de vecinătăți. Pe lângă asta, am observat că nu există un acord al administratorilor de drumuri pentru a asigura accesul în carieră. Certificatul de urbanism urmează a expira în august a acestui an și nu există scoatere din circuit agricol, parte din teren fiind pășune, parte cu o funcțiune de viță de vie. Prin urmare, toate aceste documente vor trebui depuse la dosar înainte de emiterea actului”, mai precizează șefa APM Arad.

Până la ora redactării acestui material, DSP Arad nu a explicat cum a putut să dea acel aviz înainte de întocmirea studiului de impact, deși Antena 3 CNN a solicitat un punct de vedere.

Între timp, oamenii din Păuliș au strâns peste 400 de semnături pe un memoriu trimis inclusiv la Ministerul Mediului, în care se declară împotriva deschiderii acestei noi cariere. Fiecare are motivația lui.

Deși era vizibil agitat când am început să-l întrebăm despre viitoarea carieră, primarul Ioan Turcin a trecut, cel puțin declarativ, de partea poporului în timpul interviului.

„Deschiderea unei cariere sau balastiere nu depinde de hotărârile Consiliului Local, nu depinde de primărie. Depinde doar de autoritățile statului și în general de Agenția Națională de Resurse Mineraliere”, spune edilul.

Primarul Ioan Turcin, care este și patronul unei importante societăți agricole, a recunoscut că se cunoaște cu cei doi acționari ai grupului Maxagro de peste 20 de ani și că se întâlnesc frecvent la diferite conferințe când să discută exclusiv probleme de agricultură.

Contactat de Antena 3 CNN, Ianko Zifceak, unul dintre proprietarii grupului Maxagro, a refuzat să ne acorde un interviu.

„Noi am dori acolo să scoatem, să facem, să ne autorizăm o carieră, că nu avem. Acuma suntem proprietari acolo, pe teren, da și ne dorim. Da, și noi am depus documentele la mediu, pe la toate instituțiile pentru autorizare, avem nevoie de avize și bineînțeles dacă primim avizele necesare de la toate instituțiile, inclusiv primărie, Mediu, da, vrem să deschidem o carieră acolo. Am înțeles că oamenii suntem nemulțumiți acolo, dar noi n-am făcut, nici n-am făcut nimic, adică n-au de ce să fie nemulțumiți. Într-adevăr, cei de la mediu au dreptate: mai trebuie completat dosarul cu anumite documente, că sunt într-adevăr incomplete și o să depunem diferența de documente ce lipsesc. Deci o să completăm documentația”, a declarat Ianco Zifceak la telefon.