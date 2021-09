Resuscitare pentru Sănătate. Secție UPU construită de la zero într-un spital de stat din România

A rămas un reper pentru medicina românească, dar el este acum la fel ca întregul sistem sanitar de la noi prins undeva între dorința medicilor de a face performanță și lipsa banilor, a oamenilor și a respectului, până la urmă, și pendulează între o combinație între unitate de primiri urgențe, veche de aproape 20 de ani, și un centru de excelență dotat cu aparatură top de ultimă generație, unică într-un spital de stat din România.

"Pana la inceputul lunii septembrie a anului 2021, aici a functionat Sectia de Primiri Urgente de la Sp. Bagdasar-Arseni. Din 2004 si pana in prezent, aici nu a fost facuta nicio modificare si nicio renovare majora", explică Andreea Cigolea, realizator Antena 3.

Potrivit prof. dr. Florin Bica, medic ortoped, ultimele renovări s-au făcut în urmă cu cinci ani.

"Schimbare însemnând așa… o oarecare formă de igienizare, că nu ai ce să schimbi: un linoleum, un geam înlocuit și atât. Așa erau și iarna, le lipeam cu scotch, chiar și la -10 grade. (...) Corpul B este de atunci. Caramida asta e din 1970… de atunci. S-a incercat un UPU functional, dar a fost doar o încercare", a spus prof. dr. Florin Bica.



În plină pandemie, când spitalele erau sufocate de pacienți Covid, secția de UPU a spitalului ajunsese să aibă paturi chiar și pe un hol.

"Aveam intubati acolo, acolo! Ce fac? Refuz pacientul ca n-am, ce, loc? Nu! Fac ce pot. Care mai venea, avea butelia intre picioare. Ingineria asta am facut-o intr-un weekend, de nevoie, in varf de pandemie pt ca nu aveam ce sa facem trebuia să îi ventilăm pe pacienți. Am sistem din 1970 vechi. Ventilatoarele mele moderne faceau scandal că nu venea suficient oxigen, cu presiune… complicat, si am scos tot ce era cu ventilator modern, aici in hol. Adica am facut un romanism! Da, dar a mers", a spus asistenta șefă UPU Victoria Elena Homorogan.

Din fericire, după ani întregi în care medicii s-au chinuit în condiții precare să primească pacienți cu urgențe majore, într-un loc care cu greu îți inspira vreo încredere medicală, spitalul are în sfârşit o unitate UPU nou nouță.



Dintr-un spital la nivelul anului 1970, Bagdasar-Arseni a ajuns cu multe greutăţi în 2021. A fost inaugurată acum o unitate de primiri urgenţe care are un panou electric modern, sigur si securizat (34.04) și un centru de excelență medicală ca în străinătate.

Potrivit dr.Florin Bica, clădirea are 20 de ani. Așa că nu e puțin lucru faptul că medicii dispun acum de aparatură de top.

"Sala de operații în care ne aflăm este dotată la nivel european. Iar aparatura care se află în jurul meu nu se găsește decat la Bagdasar Arseni, adicăă la un spital de stat din România", mai arată Andreea Cigolea.

"Aceasta este una dintre sălile moderne ale blocului operator din centrul de excelență de la Bagdasar. Arseni. Dotată cu aparatură de ultima generație este vorba despre acest aparat care este o bijuterie", spune cu mândrie as. univ. dr. Felix Brehar, medic neurochirurg, care precizează că aparatura nouă a sosit în iunie.

Spitalul deserveşte anual aproximativ 4 milioane de pacienţi, dar vin aici oameni din toată ţara, trimişi de medicii lor să îşi găsească alinarea la Bucureşti. Neurochirurgia pentru copii se face doar aici, la fel şi alte intervenţii specifice. Cu mult efort din partea oamenilor şi mai puţin sprijin din partea statului, spitalul reuşeşte să se menţină aproape de standardele momentului.

