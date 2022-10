De ce se amână deciziile care ar putea scădea facturile românilor

Comisia Europeană a propus un nou regulament de urgență pentru a aborda prețurile mari ale gazelor în UE și pentru a asigura securitatea aprovizionării în această iarnă.

Comisia a prezentat miniștrilor propunerea sa pentru un Regulament al Consiliului privind "Consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achiziţiilor de gaze, a schimburilor transfrontaliere de gaze şi a unor valori de referinţă fiabile", adoptată la 18 octombrie 2022. Miniștrii au făcut apoi schimb de opinii cu privire la propuneri şi au convenit că orice măsuri luate trebuie să contribuie la asigurarea securității aprovizionării, conducând la scăderea prețurilor la energie pentru gospodăriile și întreprinderile din Uniunea Europeană.

Adrian Măniuţiu a explicat la Antena 3 CNN că miniştrii UE nu au luat nicio măsură în criza actuală pentru că nu s-au înţeles, iar interesele sunt foarte divergente.

"Dacă se vor face într-adevăr achizițiile la comun, suntem un pas înainte cu privire la posibilitatea unor prețuri mai bune pe partea de achiziție. În ceea ce privește, în schimb, mecanismul ăsta de distribuire al gazelor e evident că el acum, dintr-o dată, ne tratează ca și cum am fi acum mai egal decât ceilalți. Sau dintr-o dată e principiul egalității care primează(...).În afară de olandezi și de norvegieni, suntem singurii în Europa care avem o dependență mai mică de 80%, ba la noi chiar invers - ne asigurăm singuri 80 % din necesarul de gaz. Și atunci cred că soluția ar fi ca România, și nu sunt vorbe mari, ca România să aibă un propriu hub.

Ne împiedică deocamdată câteva chestiuni care țin de lichiditatea unui posibil hub și reglementarea şi multe investiții probabil în capacitățile de transport. Da, dar în momentul în care România ar avea un hub, prețurile s-ar putea stabili aici. Ar apărea astfel un al treilea pol în Europa, dar o spun, ar apărea justificat, pentru că celelalte puncte, cu excepția Olandei, unde se stabilesc prețuri, nu au gaz. Iau din alte părți", a spus Măniuţiu.

"Dacă noi producem 8 miliarde de metri cubi de gaze, asta facem în fiecare an, în momentul de față mai avem 3 miliarde în rezerve. Aparent suntem independenți. (...)Per total, în momentul de față, România ar putea să considere că este asigurată pentru următorii 20 de ani putând să exporte fără niciun fel de probleme undeva la 5 miliarde de metri cubi pe an după ce își asigură necesarul intern. Dar secretul nu e aici.

Secretul nu e neapărat să fii independent, ci să iei din cât mai multe părți, punând și contribuția ta, și să te formezi într-un hub. Primul lucru pe care trebuie să-l îndeplinim este să pornim aceste capacități de investiții astfel încât gazul să existe, pentru că e o condiție foarte importantă. A doua chestiune, reglementarea. Știm că nu stăm foarte bine la capitolul ăsta, ne mișcăm greu. Şi să asigurăm o garanție financiară", a mai spus el la Antena 3 CNN.