Motivul pentru care Ionuț Negoiță a renunțat la Dinamo: ”Asta m-a făcut să ies din fotbal!”

Ionuț Negoiță, fostul patron Dinamo, a explicat care este motivul pentru care a ales să iasă din fotbal.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Deși este un mare iubitor de fotbal, Ionuț Negoiță, fostul patron al clubului Dinamo, a ales să se retragă după ani întregi în care a fost acționar principal al acestuia.

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, Ionuț Negoiță a explicat care a fost motivul principal care l-a ”ajutat” să ia această decizie.

”Îmi place fotbalul, și să joc, și să privesc, și de ce nu, să mă implic în fenomen. Pentru că este un domeniu și un fenomen care trebuie susținut.

Am fost trei sau patru ani sponsor, după care am intrat în calitate de acționar minoritar, aveam o treime, iar clubul era într-o situație destul de complicată, era în pragul insolvenței, poate chiar faliment, și am simțit că poate este cazul să mă implic mai mult, pentru că nu era o altă opțiune.

Am ajuns acționar majoritar, cu aproape 94%, adică aveam aproape tot, și am reușit să îl duc într-o zonă decentă zic eu, cu tradiție, cu suporteri, dar și cu provocări pe măsură. Eu l-aș numi chiar cel mai greu club din România, club care a fost al Ministerului de Interne.

Am ținut Dinamo singur timp de opt ani de zile. Dar nu m-am regăsit. Pe lângă complexitatea fenomenului, și specificul țării, și puterea oamenilor de a înțelege că un fenomen trebuie susținut de mai multe persoane, nu doar de una singură, sau dacă cineva se implică, nu trebuie să îl înjurăm sau nu trebuie să facă el tot și noi să impunem reguli pe banii altora.

Îmi place în continuare fenomenul, este posibil ca odată să mă reimplic, dar în niciun caz într-o variantă în care să îmi asum tot. Este posibil să fie o parte dintr-un proiect mai amplu.

Cu siguranță și în România se va întâmpla la un moment dat, cum sunt multe cluburi de afară, pe varianta cu mai mulți acționari, o chestiune mai complexă și în care să fie, de ce nu, cum sunt companiile pe acțiuni, adică mulți acționari, un management profesionist, asumat, și efortul financiar să fie împărțit la mai mulți, și responsabilitatea, și în fotbal, și înjurăturile să fie împărțite la persoane”, a explicat Ionuț Negoiță.

”Fotbalul este greu să fie business, nu prea câștigă nimeni din fotbal, dar este un fenomen foarte interesant. Este un microb care te ține în priză. Nu întâmplător fotbalul este cel mai urmărit și cel mai iubit sport, pentru că are și mult necunoscut, și mult imprevizibil, și multe emoții, este greu de explicat. Dar trăirile pe care le ai în fotbal, odată ce le trăiești pe viu, și mai ales dacă ești implicat acolo, nu are cum să nu te prindă, să nu te marcheze”, a mai spus el.

Motivul pentru care s-a retras din fotbal

Omul de afaceri a explicat și motivul pentru care a ales să se retragă.

”Faptul că s-au construit stadioane în România este un lucru extraordinar. Din păcate, la Dinamo s-au pus piedici, am luptat mult cât am fost acolo, pentru că erau banii aprobați, am și lucrat la proiect, dar au fost alții care... Acesta a fost și motivul pentru care am ieșit din fotbal.

Ce ar trebui să se schimbe în fotbalul din România

Ce ar trebui făcut în România? Cât mai multe academii de fotbal. Adică formarea fotbaliștilor, la fel cum este școala generală, ar trebui să fie școli de fotbal care să ia copilul de la șase ani și să-l formeze. Pentru asta trebuie antrenori pregătiți pentru vârstele respective, și ei nu prea există.

Preferăm, în schimb, să cumpărăm sau să aducem jucători formați, de mâna a doua, a treia, pentru că de multe ori este o muncă grea, dar ar rezolva multe lucruri. Pe de-o parte niște jucători, când există o strategie, lucrurile acestea se fac obligatoriu. Dar nu prea există un proiect pe tema asta, pentru că ar trebui să existe și subvenții pentru a-l susține. Pentru că este un domeniu costisitor, dar rezultatele vin. Dovadă că noi nu avem jucători care să joace la nivel înalt. Primul jucător este Drăgușin de la Tottenham, care sperăm să fie bine.

În schimb, Ungaria are deja șapte - opt jucători, cu toate că este o țară mult mai mică, dar ei au un proiect de vreo 20 de ani încoace, cu câteva zeci de academii susținute din bani publici, unde au crescut jucători, au o echipă națională care în ultimii ani se mișcă foarte bine, și practic au început să culeagă roadele unui proiect făcut, finanțat cu bani foarte mulți, niște miliarde din câte știu, două-trei, pe 20 de ani, și în urma căruia, la un moment dat, vin rezultatele”, a mai spus Ionul Negoiță în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.