De ce ar trebui să iei neapărat Vitamina C înainte de radiografie! Secretul muncitorilor iradiați la Fukushima

Pe lângă multiplele beneficii pentru organismul uman ale Vitaminei C, se pare că mai există o calitate descoperită relativ recent și demonstrată în timpul scurgerilor de la centrala nucleară de la Fukushima.

Sursa foto: Antena 3 CNN | iThink

Invitat la iThink cu Iusti Fudulu, specialistul în biolelectronică și biocompatibilitate electromagnetică Adrian Vornicu a vorbit despre efectul neașteptat al Vitaminei C asupra celor iradiați.

"Când facem o radiografie, știu că se face una la 6 luni, iar atunci sunt niște precauții pe care și le ia medicul respectiv. Și noi, din partea noastră, dacă avem de făcut o radiografie, e de recomandat să se ia Vitamina C. Se știe că la Fukushima, muncitorii care lucrau în acel sit contaminat de radiații ionizante, se foloseau 10-20 de grame de vitamina C injectabil. Sunt trei studii japoneze care arată că au suportat foarte bine acele radiații, muncitorii din Fukushima. Vitamina C ne protejează de radiațiile ionizante și chiar de cele neionizante, în anumite situații", a explicat specialistul.

Are efect și pentru ședințele de radioterapie?

Într-un tratament oncologic, procedurile de radioterapie au loc la intervale foarte mici de timp, iar corpul este bombardat cu radiații.

"Acolo chiar aș recomanda forme de vitamina C lipozomale, înainte de fiecare astfel de ședință, pentru că este o terapie care nu prea este selectivă. Ea face tabula rasa, ca dovadă că în anumite cazuri, precum leucemie, se face transplant de celule stem ca să reia cultura celulelor sănătoase", a mai adăugat Adrian Vornicu, invitatul lui Iusti Fudulu la iThink, emisiunea care îți schimbă perspectiva asupra lumii, Duminică, la 17:00, la Antena 3 CNN!