Adopţia orfanilor ucraineni, imposibilă în acest moment. Saşa, băieţelul care a impresionat o lume întreagă

La fiecare secundă, un copil din Ucraina devine refugiat, transmite UNICEF.

55 de copii pe minut au fost nevoiţi să plece din Ucraina, în ultimele 20 de zile

Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite susţine că 1,4 milioane de copii au fost nevoiţi să fugă din Ucraina până acum.

"Această criză, în termeni de viteză şi de scară, este fără precedent după Al Doilea Război Mondial", a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF, James Elder.

Pe unul dintre trenurile care aleargă spre pace, îngrijitoarele unei case de copii din Ucraina au improvizat paturi de bebeluşi.

Înfofoliţi şi înghesuiţi, copiii primesc acum o şansă la viaţă

O viaţă departe de bombele care le-au distrus centrul de plasament din oraşul Harkov. După un drum lung, cei peste 140 de copii până în şase ani au ajuns într-un sanatoriu din Vorokht, la 107 km de graniţa cu România. Un ONG din Arad încearcă să îi ajute.

Povestea lui Saşa, copilul de 9 ani care a ajuns în România şi nu poate fi adoptat

În alt colţ de ţară, la centrul social Rază de Soare din Prahova, echipa News Hour With CNN l-a găsit în urmă cu câteva zile pe Saşa Resnichenka. Un băieţel de 9 ani.

"Nu am mamă şi tată. Ei au murit. Am locuit în câteva locuri şi ştiu că este important să-mi ascult profesorii şi să am grijă de mine. Când o să cresc mare vreau să devin un american. În plus, vreau să zbor în spaţiu şi să o iau și pe doamna învăţătoare cu mine", spune băieţelul.

Sute de oameni sunt interesaţi de adopţia băieţelului

După difuzarea acestui reportaj, nenumărate familii din România s-au oferit să îl adopte pe Saşa. Dar legislaţia din ţara noastra nu permite adopţia, decât în cazul în care minorul se află în evidenta Registrului Naţional de Adopţii din România şi, implicit, înregistrat în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adoptie.

O procedură care nu poate fi schimbată, pentru moment, întrucât cei mai mulţi dintre copiii ucraineni aflaţi în plasament îşi doresc să revină în ţara lor, după terminarea războiului.

Ca Sasha sunt şi alţi copii ucraineni, toţi cu poveşti unice, dar şi cu traume greu de depăşit după infernul din care au scăpat.

De la începutul crizei umanitare, în România au intrat pe la punctele de trecere a frontierei 460 de copii proveniţi din centrele de plasament din Ucraina, din care, în prezent mai sunt în sistemul de protecţie specială din Romania 168 copii.