Cât plătim rata la credit după ce BNR a mărit dobânda cheie | Avem calculele

Banca Națională a majorat dobânda-cheie astăzi cu 0,75 %! Este a șaptea majorare a dobânzii-cheie într-un singur an. Iată cât o să plătim la credit după această majorare.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Mai exact, am pornit de la 2% și am ajuns în aceste momente cu o dobândă-cheie în România de 6,25 % și s-a întâmplat asta în anul 2022, într-un singur an.

De ce este important asta pentru noi, pentru fiecare? Pentru că această dobândă-cheie, stabilită de Banca Națională pentru a mai ține în frâu scumpirile, ne influențează în mod direct.

Potrivit datelor, ROBOR, care este aproape la 8 %, precum şi IRCC, indicele pentru creditele noi, sunt direct influențate de dobânda-cheie.

Așadar, fie că aveți o rată cu ROBOR sau cu IRCC, rata dumneavoastră este influențată direct lunar.

Avem calculele! Cât plătim rata la credit după ce BNR a mărit dobânda cheie

Mai exact, un credit luat pentru o casă în 2019 este în jur de 1.500 de lei cu un IRCC de 4,06 %.

Ei bine, dacă IRCC va crește foarte mult și va ajunge la 7% aşa cum estimează unii analiști că s-ar putea întâmpla de anul viitor, rata dumneavoastră de 1.500 de lei va crește cu peste 500 de lei. Astfel veți plăti 2.000 de lei pe lună.

În cazul în care aveți o rată pentru casă de 2.500 de lei, dacă ROBOR ajunge la 9% după ce Banca Națională a majorat dobânda-cheie, rata dumneavoastră va ajunge 2.700 de lei.

Într-un scenariu și mai pesimist, dacă ROBOR va ajunge la 10% rata va creşte de la 2.500 de lei la 2.900 de lei.

Ce soluţii avem

Irina Chițu, director al finzoom.ro, a explicat ce soluţii avem dacă nu avem posibilitatea financiară să plătim aceste sume.

"În primul rând, de la începutul anului sunt variante de refinanțare cu dobândă fixă.

În continuare, dobânzile fixe sunt în jur de 6%, 7% pentru următorii 3-5 ani. Practic îţi cumperi confort și siguranță pentru următorii ani, pentru că aceasta este o perioadă de creștere a dobânzilor.

Nu știm cât vor mai crește, depinde foarte mult de inflație, de războiul de la graniță, de prețul la energie și așa mai departe. Și atunci măcar să știi sigur că nu mai crește rata. Cea mai bună soluție este această refinanțare cu dobândă fixă.

Dacă am tot menționat o dobândă fixă de 6%, în condițiile în care vedem o dobândă de politică monetară care a ajuns la 6,25% asta înseamnă că dobânda de creditare, adică cu cât se pot împrumuta băncile de la BNR când au nevoie de bani, poate ajunge la 7,25%, deci deja suntem cu dobânzi fixe sub indicii bancari, la care se mai adaugă și marja băncii ca să formeze o dobândă variabilă. Deci dobânda fixă este cea mai bună", a explicat Irina Chițu, director al finzoom.ro, la emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.