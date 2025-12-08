Un economist de top dezvăluie noua ordine a „tehnofeudalismului”: „Lucrătorii sunt supravegheați minut cu minut”

Varoufakis susține că giganții Tech dețin infrastructura digitală pe care toți ceilalți trebuie să o folosească. FOTO: Hepta

Economistul Yanis Varoufakis, fost ministru de Finanțe al Greciei, atrage atenția într-un editorial din The Guardian, că platformele gigantice precum Amazon au generat “un tehnofeudalism”, pentru că dețin infrastructura digitală de care depind companiile private, statele și societățile.

Fostul ministru de Finanțe al Greciei susține că Amazon nu trebuie privită ca o corporație obișnuită, ci ilustrează tehnofeudalismul, definit ca “o nouă ordine economică în care platformele se comportă ca niște lorzi care dețin feudele care au înlocuit piețele”.

Varoufakis susține că giganții Tech dețin infrastructura digitală pe care toți ceilalți trebuie să o folosească pentru a face comerț, a munci, a comunica și a trăi.

“Pentru a aprecia puterea extraordinară a Amazon, trebuie să ne amintim sistemul pe care îl ajută să fie îngropat. Capitalismul se baza pe piețe și profit. Firmele investeau în capital productiv, angajau lucrători, produceau mărfuri și trăiau sau mureau prin profit și pierdere. Dar ordinea emergentă este una în care cele mai puternice firme capitaliste au părăsit complet acea piață. Ele dețin infrastructura digitală pe care toți ceilalți trebuie să o folosească pentru a face comerț, a munci, a comunica și a trăi”.

Economistul grec mai precizează că Amazon se află în vârful noii ordini economice, deoarece deține platforma de cloud computing – Amazon Web Services (AWS) – pe care se bazează alte firme tehnologice, cum ar fi Uber, dar și mari părți din sectoarele bancar, medical, logistic, administrație publică, media și educație.

“Odată ce aceste afaceri sunt integrate în AWS, costurile de schimbare devin prohibitive. Firmele devin astfel vasale ale vastei dominații cloud a Amazon și predau datele clienților lor. În 2020, Comisia Europeană a acuzat Amazon că folosește datele de vânzări ale altor vânzători pentru a obține ilegal un avantaj pe piața europeană”.

Amazon îmbină logistica, infrastructura cloud, extragerea datelor și comanda algoritmică într-un sistem integrat vertical spune Varoufakis, prin urmare poate să își asigure dominația "tehnofeudală".

“Lucrătorii sunt supuși unei supravegheri minut cu minut: scanerele portabile și alte dispozitive le urmăresc mișcările; algoritmii le măsoară ritmul, urmăresc productivitatea și monitorizează comportamentul. Cu toate acestea, Amazon a declarat că afirmațiile privind supravegherea excesivă sunt „incorecte din punct de vedere factual” și că orice înregistrare a fost necesară pentru a asigura siguranța și eficiența operațiunilor sale”.

Potrivit acestei viziuni, angajații au ajuns să muncească astfel încât capitalul cloud al Amazon să se acumuleze:

“ De fiecare dată când cumpărăm, Amazon poate lua până la 40% din prețul de vânzare de la vânzători, în ceea ce eu numesc chirii cloud. Guvernele au sarcina, aparent, de a reglementa giganți precum Amazon, dar devin și iobagii săi, deoarece instituțiile publice își rulează datele și comunicațiile pe serverele Amazon. Potrivit Guardian, printre departamentele ministeriale cheie care au contracte cu AWS se numără Ministerul de Interne, Departamentul pentru Muncă și Pensii, HMRC, Ministerul Justiției, Cabinetul de Administrație și Defra”.

Yanis Varoufakis a precizat că există semnale privind contestarea acestei ordini economice și a salutat mișcarea organizată la nivel mondial a lucrătorilor în contextul Black Friday.

Proteste ample ale angajaților Amazon

În perioada 28 noiembrie - 1 decembrie 2025, lucrătorii de la Amazon, sindicatele și organizațiile aliate de pe șase continente și-au unit forțele sub egida #Make Amazon Pay pentru a intra în grevă și a protesta în cadrul unei acțiuni globale convocate împreună de UNI Global Union și Progressive International.

De la New Delhi la Montreal și nu numai, mii de oameni au ieșit în străzi, au protestat în depozite și în centrele de date pentru a semnala că Amazon Pay trebuie să răspundă abuzurilor de muncă, degradarea mediului și amenințările la adresa democrației.

Protestele au avut loc în condițiile în care Amazon a început să trimită notificări angajaților afectați de noul val de concedieri. Aproximativ 14.000 de posturi ar fi tăiate, potrivit unor mesaje interne obținute de Business Insider.

Unul dintre aceste e-mailuri, transmis de Beth Galetti, șefa departamentului de resurse umane al Amazon și publicat ulterior pe canalul intern de Slack al companiei, detaliază modul în care se vor desfășura concedierile.

Mesajul, scris într-un ton formal dar rece, anunță direct că „postul este eliminat” și că angajații nu mai sunt obligați să lucreze pentru companie — însă vor primi salariul integral și toate beneficiile pentru următoarele 90 de zile, perioadă descrisă ca „non-working”.