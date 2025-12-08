<1 minut de citit Publicat la 08:15 08 Dec 2025 Modificat la 08:15 08 Dec 2025

Candidații PSD câștigă alegerile locale parțiale în comunele Lumina și Dobromir din Constanța. FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea

Candidații PSD câștigă alegerile locale parțiale care s-au desfășurat duminică în comunele Lumina și Dobromir din județul Constanța, după ce foștii primari au murit în acest an.

Candidatul PSD la Primăria comunei Lumina, Daniel-Emilian Mantea, de profesie inginer constructor, a câştigat alegerile locale parţiale cu 43,51%, obţinând 2.110 voturi, potrivit rezultatelor finale provizorii publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe locul doi a ieşit candidatul PNL, Alexandru Ionescu, viceprimarul comunei, cu 40,92%, el fiind votat de 1.984 de alegători, scrie Agerpres.



La primăria comunei Lumina au mai candidat reprezentanţi ai Alianţei pentru Unirea Românilor, Partidului SOS România şi Forţei Alternative Române, obţinând 13,18%, 1,32%, respectiv 1,07%.



La alegerile din 7 decembrie, şi în comuna constănţeană Dobromir, candidatul PSD, Iusein Visel, de profesie inginer agronom, a câştigat cu 992 de voturi funcţia de primar (65,13%). Social-democratul l-a surclasat pe ocupantul locului doi, Paul Niculcea (PNL), care a obţinut 33,36%.



Alegerile locale parţiale au avut loc în comunele constănţene Lumina şi Dobromir după ce foştii primari PSD, respectiv PNL ai acestor localităţi au murit în acest an, atribuţiile lor fiind exercitate temporar de viceprimari.