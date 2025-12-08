<1 minut de citit Publicat la 08:09 08 Dec 2025 Modificat la 08:09 08 Dec 2025

Candidatul independent Mihaela Elena Stan a câştigat alegerile pentru Primăria Valea Ciorii, în Ialomița. Foto: Hepta

Candidatul independent Mihaela Elena Stan a câştigat alegerile locale parţiale desfăşurate duminică, în comuna ialomiţeană Valea Ciorii, potrivit datelor de pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.



Pe locul al doilea s-a clasat Alexandru Constantin Roşu, candidatul formaţiunii SOS România, cu 254 de voturi (31,67%), urmat de Florin Apostol, reprezentantul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), care a primit 94 de voturi (11,72%), scrie Agerpres.



Prezenţa la vot a fost de 59,58%, adică 818 alegători din totalul de 1.373 de persoane înscrise pe listele electorale permanente.



Comuna Valea Ciorii este singura localitate din judeţul Ialomiţa unde s-au organizat alegeri locale parţiale, după ce funcţia de primar a rămas vacantă în luna august, în urma decesului fostului edil, Mihaela Roşu (PSD).



Pentru scrutinul de duminică au fost tipărite 1.510 buletine de vot, iar cele patru sate componente ale comunei - Valea Ciorii, Bucşa, Dumitreşti şi Murgeanca - au avut o singură secţie de votare.