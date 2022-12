O bunică din România cere ajutorul guvernanților, plângând: "Domnule ministru, te rog să mă salvezi"

Bunica Parascheva trăieşte în Botoşani, judeţul cu cele mai mici pensii din România. A muncit toată viaţa, iar acum primeşte 1000 de lei în fiecare lună.

Au muncit zeci de ani şi acum sunt obligaţi să se descurce cu o mână de mărunţiş. Impresionant este că, din puţinul pe care-l au, pun deoparte bani pentru lemnele de iarnă, dar pentru aceste economii taie altele de pe listă. Şi pe ei îi taie de pe liste, mereu, politicienii.

Niciodată nu-s bani suficienţi pentru bătrânii României.

Bunica Parascheva: Domnule ministru, te rog...Plângând te rog să mă salvezi. Ca să ne ajungă banii pentru boală mea, cancer, și să pot trăi.

Reporter Antena 3 CNN: Cât au costă lemnele?

Bunica Parascheva: Aoleu nu mai spune. De când sunt eu n-am văzut așa prețuri, 50 de milioane. Am strâns în fiecare lună, și am și băiatul, și a pus și el.

Pensionară are nevoie de medicamente lunar. Şi ele costă. Cum să împartă mia de lei la toate cheltuielile pe care le are. Pentru nepoţi are cadou câteva bomboane.

Bunica Parascheva: Îmi plătesc cursa, plătesc maxi taxi, de acolo iar alt maxi taxi, și se duc banii. Și după rețetă am venit acasă cu un covrig. Vine Moș Nicolae, dacă vine găsește mamaia niște bombonele, că am strâns și pentru nepoței. Mă rog la Dumnezeu să nu cad la pat, să nu necăjesc pe nimeni.