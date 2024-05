El este Lil, coregraful român care trăieşte visul american antrenând artişti celebri: "Vreau un studio şi în România. Nu vreau să plec din ţara mea şi să zic că nu am ce face aici"

Are 20 de ani şi îşi trăiește visul american. Vorbim despre Lil Kelaan Carter, dansator și coregraf român, care dansează și predă în România, dar și în SUA. Tânărul artist a început să danseze la vârsta de patru ani, iar la 17 ani a început antrenamentele în Los Angeles.

Acum, Lil Carter danseză alături de marii artişti. Mai mult, nimeni alta decât Shiloh Jolie-Pitt, fiica celebrului cuplu, Angelina Jolie și Brad Pitt, și-a demonstrat talentul, sub îndrumarea coregrafului român.

"De când eram mic obișnuiam să mă uit la cea mai cunoscută sală de dans din LA şi îmi doream atât de tare să fiu acolo încât m-am rugat de ai mei şi am zis că nu vreau să aștept până la 18 ani, 19 ani ca să pot să plec cu avionul. Aşa că am încercat să fac un plan, să vad cum pot pleca şi am plecat chiar în perioada cu COVID-ului. A fost destul de greu, mai ales că eram şi minor. A durat un an să fac acest plan, dar am reușit. Acum trei ani am dat casting pentru antrenamentele private unde intra doar dansatorii profesioniști, iar ei acolo doar șlefuiesc ca să te ridice şi să te pregătească pentru lumea artiștilor.

"Cel mai greu în America sunt două lucruri: singurătatea şi competiția pentru succes"

Din momentul in care am ajuns în LA am fost foarte entuziasmat. Eram plin de energie şi mă plimbam prin oraș să văd cum arată totul. În ziua în care am ajuns, mi-am lăsat la cazare bagajele şi am plecat direct la cursuri. Eram entuziasmat să descopăr cât mai multe din prima zi. Cel mai greu în America sunt două lucruri: unul este singurătatea, mai ales când pleci singur pentru că este o lume atât de mare şi toată lumea se luptă pentru succes şi pentru același scop, încât te simți constrâns de situație. Al doilea este motivația şi disciplina pentru ca din moment ce am ajuns acolo a trebuit să muncesc foarte mult, mai ales ca provin dintr o familie normală.

Cel mai important este ca am început şi am intrat cu un pas foarte important în a-mi crea acest vis american. Faptul că primesc niște păreri de la oameni importanți de acolo şi am colaborări foarte mari, pentru mine este un semn foarte important", a spus pentru Antena 3 CNN, Lil Kelaan Carter, coregraf român.

Lil Kelaan Carter, despre fiica lui Angelina Jolie: "Este modestă, liniștită şi muncește foarte mult"

"Pe Shiloh Jolie, am cunoscut-o acum trei ani într-un program de antrenament din LA. O poveste amuzantă e că eu nu știam cine e, nu știam cine sunt părinţii ei. Suntem prieteni de trei ani, dar nu am știut treaba asta. Nu am știut nici când a fost în sală cu mine. Abia după ce m-am întors în România au început să îmi scrie prietenii că pe cine am antrenat...fiica Angelinei Jolie.

Ce apreciez cel mai mult la ea, mai ales de când am aflat că Angelina Jolie este mama ei, este faptul că este incredibil de modestă, liniștită şi muncește foarte mult.

Părinţii mei au luat o razna când au aflat, mai ales că apreciază actorii. E şi o perioadă din viata lor când rămân foarte uimiți, în ideea că eram mic şi doar visam şi acum vorbesc cu artiștii pe video sau ne vedem.

Îmi doresc o școală de dans şi în România şi în America. Mereu am avut treaba asta ca nu vreau să plec din ţara mea să zic că nu am ce face aici şi să plec...Vreau să mă duc acolo şi să acumulez informații, să clădesc ceva aici", a mai spus Lil Kelaan Carter coregraf român.