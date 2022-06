O nouă zi de haos pe aeroporturi. Criza bagajelor continuă. Multe zboruri, anulate

Mii de valize, genţi şi trolere, unele peste altele. Bagajele celor care aterizează sau sunt în tranzit pe cel mai mare aeroport din Marea Britanie ajung în muntele format pe holul terminalului 2. Angajaţii au cerut limitarea numărului curselor pentru a putea face faţă crizei, ceea ce înseamnă că zeci de curse vor fi afectate.

În acelaşi timp, conducerea aeroportului recunoaşte că lucrurile vor fi din ce în ce mai rele în următoarele luni. Industria nu avut timp să îşi revină după valul de concedieri din timpul pandemiei, iar angajaţii rămaşi pur şi simplu nu fac faţă numărului mare de călători, dar şi de bagaje.

"Cred că va mai dura între 12 şi 18 luni ca întreaga industrie să revină la capacitatea dinainte de pandemie, iar asta nu este valabil doar pentru Marea Britanie. Trebuie să fie pentru întreaga Europă.", spune John Holland-Kaye, managerul aeroportului Heathrow.

Zeci de curse sunt anulate zilnic din cauza lipsei de angajaţi

Pasagerii au primit asigurări că îşi vor recupera bagajele în câteva zile. Haosul continuă şi în rândul companiilor aeriene. Zeci de curse sunt anulate zilnic din cauza lipsei angajaţilor, iar în aeroporturi precum cele din Manchester şi Bristol, călătorii stau ore în şir la cozi uriaşe la controlul de securitate. Lucru valabil şi pentru aeroportul Otopeni.

"Felul cum se desfăşoară activităţile nu-mi place. Spre exemplu, la zborul pe care-l am eu, am primit mesaj că zborul mi se anulează şi că următorul îl am peste două zile, fără nicio alternativă, fără niciun drept de replică.", spune unul din pasagerii revoltaţi de pe Otopeni.

Reprezentanţii aeroportului spun că deficitul de personal e principala cauză a funcţionării defectuoase.

"Sunt însă probleme şi aici sunt probleme exigente, în zona personalului de zbor al companiei, adică piloţi, însoţitori de zbor. Şi celălalt element care încurcă cumva operaţiunile şi pe aeroport este legat de companiile de handling, unde există un deficit de personal, nu aş putea să spun neapărat, noi estimăm undeva la un 20%, poate chiar mai mult din operatorii de platformă." spune George Dorobanţu, directorul general CNAB.

Pasagerii trebuie să ştie că în astfel de situaţii pot primi compensaţii financiare.

Dacă se anulează zborul cu mai puţin de 14 zile înainte, avem anumite drepturi ca pasageri. Avem dreptul să renunţăm la călătorie şi să fim îndreptăţiţi de la rambursare totală, plus o compensaţie de 250 şi 600 euro de persoană. Cheltuieli generate de anulare, nu cheltuieli preplatite, atenţionează Ramona Colea, reprezentant al drepturilor pasagerilor.

În cazul întârzierilor, companiile aeriene trebuie să le acorde pasagerilor masa şi, eventual, cazare.