Ilie Năstase vrea să plece din România, după ce poliţia i-a luat permisul şi l-a amendat pentru că a băut

Fostul tenismen Ilie Năstase a fost prins din nou băut la volan: "Am băut la prânz două beri şi în seara când m-a oprit nu am băut nimic"

Poliţiştii au descoperit că avea o alcoolemie de 0,22 mg alcool pur în aerul expirat. Deşi de data aceasta nu a fost recalcitrant, fostul sportiv este supărat că din nou totul s-a aflat şi presa a vorbit despre necazurile lui.

Întâmplarea are loc la scurt timp după ce Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase, a anunțat că s-a despărțit de fostul mare jucător de tenis și că nu are de gând să îi mai acorde vreo șansă.

Ilie Năstase a rămas fără permis, după ce a fost prins din nou băut la volan

"Eu am băut la prânz două beri şi în seara când m-a oprit nu am băut nimic, că dacă beam se ducea mai sus de 22 (0,22 mg alcool pur în aerul expirat - n.red.). Noi în tara asta a noastră frumoasă cum e nu adoptam şi noi nişte legi europene, cu bun-simţ.

În orice ţară europeană, plus America, cetăţeanul din ţara respectivă are voie la două băuturi...că e un pahar de bere, că e un pahar de vin, că sunt două de vin, două de bere. Noi nu încercăm, noi suntem singura ţară. Nici Africa nu are aşa ceva. De asta se întâmplă ca oamenii să bea mai mult.

Cu cât nu-i lasă măcar să bea un pahar, două, că e normal. La masa intră mâncarea mai bine în stomac.

Suntem nebuni cu toţii?", a fost reacţia lui Ilie Năstase după ce a rămas fără permis.