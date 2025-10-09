Legea "Majoratului Online" provoacă valuri de controverse. De ce se opun asociațiile civice unui control pe rețelele sociale

Legea "Majoratului Online" provoacă valuri de controverse, după ce proiectul a trecut de Senat. De ce ar fi imposibil de aplicat. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Legea "Majoratului Online" provoacă valuri de controverse, după ce proiectul a trecut de Senat. În document se propune ca minorii cu vârste sub 16 ani să aibă conturi pe reţelele sociale şi acces la anumite servicii online, numai cu acordul părinţilor. În timp ce mulţi specialişti în educaţie şi psihologi sunt de acord cu propunea, mulţi alţii o contestă şi spun că ar fi imposibil de aplicat, potrivit Antena 3 CNN.

Asociaţiile civice acuză că măsura va fi imposibil de aplicat şi încalcă drepturile copiilor. Mai exact: accesul la informaţii şi libera exprimare.

Doi din 10 copii din România au fost hărţuiţi online, iar aproximativ o treime şi-au văzut conturile sparte. Sunt datele Poliţiei Române, care i-au pus pe gânduri pe parlamentari.

Şi Parlamentul European vrea mai multă protecţie pentru minori în mediul online. Europarlamentul Gabriela Firea a anunţat că oficialii de la Bruxelles vor instrumente de control parental accesibile. Dar cel mai important, vor ca elevii să fie învăţaţi cum recunoască dacă sunt hărţuiţi sau manipulaţi pe internet.

Asociaţiile civice din România spun că aşa ar trebui să procedăm şi noi: să prevenim prin informare, nu prin îngrădirea drepturilor copiilor la informaţii şi liberă exprimare.

Proiectului de lege, votat de Senat, va ajunge în Camera Deputaţilor care este for decizional. Apoi ANCOM ar urma să stabilească modul în care se vor aplica noile reguli.

La vot au fost înregistrate 123 de voturi "pentru" şi 6 abţineri

Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă privind majoratul online, care prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, poate accesa servicii online şi îşi poate crea conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil. Proiectul de lege a fost iniţiat de un grup de parlamentari PNL-PSD-UDMR şi urmează să ajungă în Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

La vot au fost înregistrate 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri. Restricţia nu se aplică platformelor online dedicate învăţării autorizate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau la nivel european de către autorităţile competente.

Legea majoratului online, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale şi morale corespunzătoare a acestora.