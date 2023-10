O metodă veche, prin care hackerii îi păcălesc pe români, a revenit. Risc uriaș de atac cibernetic

O metodă veche de atac cibernetic a redevenit populară printre hackeri. Specialiştii avertizează că oricine poate deveni victima unei infracţiuni în mediul online, iar criminalitatea cibernetică ia amploare de la o zi la alta.

Tot mai mulţi oameni cad în plasa link-urilor primite pe mail sau SMS de la diverse firme sau chiar de la persoane apropiate, fiind o metodă mai veche de înșelătorie folosită de hackeri.

Specialiştii atrag atenţia că indiferent dacă suntem contactaţi de cunoscuţi sau de firme în care avem încredere, cel mai bine este să verificăm identitatea persoanei cu care discutăm.

"Nu este vorba doar despre o persoană cunoscută. Să spunem că mesajul nelegitim se folosește de imaginea unui brand cu care noi interacționăm.

Astfel, dacă aștept un colet de la un magazin virtual, nu mă surprinde faptul că primesc astfel de mesaje. În acel moment, riscul de a cădea în plasă este foarte mare", spune Sorin Stănică, specialist în prevenirea criminalităţii IGPR.

Jurnalista Antena 3 CNN, Andreea Dumitrache, se numără printre victimele hackerilor. Atacatorii digitali au reuşit să-i blocheze telefonul.

"Am primit un mesaj prin SMS cu un anumit cod pentru aplicația WhatsApp. Nu am băgat în seamă mesajul, dar după mai puțin de un minut, pe WhatsApp, de la o prietenă bună, a venit mesajul: "Băi, ți-am dat, din greșeală, un cod de care am mare nevoie. Dă-mi-l urgent!". Telefonul meu s-a înnegrit, iar WhatsApp-ul s-a blocat", a spus jurnalista Antena 3 CNN.

Pentru a preveni astfel de atacuri, Poliţia Română, Direcţia Naţională pentru Securitate Cibernetică şi o platformă de eLearning au lansat un proiect ce îşi propune să predea educaţie de securitate cibernetică atât elevilor, cât şi adulţilor.

Cursurile sunt gratuite şi pot fi urmate de oricine îşi doreşte să obţină mai multe informaţii despre securitatea cibernetică, pe site-ul formare.elearning.ro.