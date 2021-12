Povestea preotului care face minuni pentru 10.000 de copii. Părintele Damaschin: "Capăt putere în tot ceea ce fac, doar pentru că Dumnezeu mă vede util!"

Preot paroh la maternitatea Cuza Vodă, adică locul de unde începe viaţa, părintele a reuşit să fie şi tată şi frate şi Moş Crăciun pentru zece mii de copii.

Îi iubeşte pe toţi ca pe proprii fii şi se roagă în fiecare zi ca nu cumva să lase pe careva în urmă.

Pentru el, viaţa înseamnă bunătate, iar bunătatea lui, pentru cei fără de ajutor înseamnă viaţă.

"Am ajuns ca fapta bună să fie o raritate? Am ajuns ca fapta bună să fie văzută ca fiind ceva special? Cât îmi bate inima asta şi ochii ăştia văd un pic mai bine, ăsta mi-e datu şi nu mă dau înapoi pentru nimic în lume!", a spus părintele Dan Damaschin, în exclusivitate pentru News Hour With CNN.

Acesta este crezul părintelui Damaschin. Zi de zi are o singură misiune, aceea de a face bine. Îl găsim pe părinte într-unul dintre centrele pe care a reuşit să le construiască. Aici, zeci de copii care au parte de greutăţi în familie găsesc un cămin, o casă. Pornim la drum cu părintele. Lista de lucruri care trebuie făcute e lunga, iar ziua are 24 de ore. De aceea, facem interviul în maşină.

Sabrina Preda, reporter Antena 3: "Părinte, cum aţi alcătuit lista asta de 10 mii de copii?"

Părintele Dan Damaschin: "Am început să culeg de la an la an până am zis: Ce-ar fi s-o iau din poartă în poartă, din sat în sat, din cătun în cătun, să văd care sunt cei mai încercaţi? Bineînţeles, că Primăriile habar n-aveau ce se întâmplă pe teren, o bună parte din el"

Prima oprire, un mic depozit unde părintele Damaschin ţine pachetele pentru familiile greu încercate. Aici, încarcă maşina pănă la refuz.

Sergiu Cora, reporter Antena 3: "Părinte, din ce vă găsiţi dumneavoastră puterea în fiecare zi?

Părintele Damaschin: "Îmi pun din ce în ce mai des problema că exist în lumea aceasta şi capăt puteri în tot ceea ce fac, doar pentru că Dumnezeu mă vede util şi acum în glumă, în serios, nu vreau ca Dumnezeu să mă schimbe! Că dacă eu nu fac treabă, Dumnezeu nu mă schimbă. Gândul că Dumnezeu m-a pus aici şi mă ţine în viaţă e cel mai important!", spune părintele Dan Damaschin.

Iar părintele nu spune nimănui nu. Oprim la Depozitul faptelor bune. Aici, zeci de voluntari lucrează la foc continuu pentru a sorta şi împacheta pachetele pentru copii.

