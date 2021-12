Remus Azoiței, aplaudat peste hotare şi unul dintre românii cu care ne mândrim: "O calitate extraordinară să fii român, să vorbeşti limba asta"

A răzbit pentru că a luptat. Şi pentru că părinţii au crezut în el suficient de mult încât să facă oricâte sacrificii.

Întrebat de ce se întoarce atât de des acasă Remus Azoiţei spune:

„O calitate extraordinara să fii roman, să vorbeşti limba asta. Cariera mea m-a dus pe toate meridianele. Eu îndrăznesc să afirm că, de fapt, nu am plecat”, spune violonistul

Oricâte aplauze ar primi în marile săli de concerte ale lumii, Remus Azoiţei rămâne mereu cu inima acasă, în România. Şi cu sufletul la scena Ateneului Român, acolo unde, spune el, are cele mai mari emoții.

„Totdeauna acasă este cel mai greu de cântat. Este o presiune enormă. Eu când intru în Ateneu sunt ca acasă”, mai spune violonistul Remus Azoiţei.

Numit de către revista britanică The Strad "un virtuoz incurabil cu suflet şi tehnică fabuloase", violonistul a început studiul încă de la 5 ani. La vârstă de 8 ani și-a făcut debutul pe scena orașului natal alături de orchestra simfonică.

Remus Azoiței, protagonistul unei povești de succes, dar şi unul dintre românii cu care ne mândrim

„Legenda spune că lăsam jucăriile când eram mic şi mă duceam lângă pick up unde ascultam un disc cu Anotimpurile de Vivaldi”, mai povestește Remus Azoiţei.

Prima profesoară pe care a întâlnit-o i-a spus că este afon și că ar trebui să renunțe la lecțiile de vioară. Mama însă i-a ghidat pașii prin lumea muzicii, iar după un an a cunoscut un alt profesor care i-a descoperit talentul, urmând apoi să câștige primul său premiu național.

La vârsta de 13 ani m-am mutat la București, părinţii au făcut un efort imens să lase totul în Galați pentru mine. Aşa am intrat în circuitul normal al talentelor muzicale romanești şi apoi la Conservator şi apoi pe alte meridian

După absolvirea Conservatorului din Bucureşti, Remus Azoiţei a obținut o bursă de studii la renumita Juilliard School din New York.

„Am trimis o casetă, maestrul, profesorul meu de la Conservator cu ajutorul lui am trimis o casetă celebrei profesoare D.D. de la New York de la Juilliard School. Am primit un răspuns prin fax, nu era email pe vremea aia. Să mă prezint la New York poimaine”, mai spune Remus Azoiţei.

În 2007, Remus Azoiţei a pus bazele Societății Enescu din Londra

De la 29 ani predă la Academia Regală de Muzică din Marea Britanie. E cel mai tânăr profesor din istoria prestigioasei școli. Nu ezită însă să dea lecții, de câte ori are ocazia, şi în România.

„Eram în Germania într-un turneu şi citisem pe Facebook că liceul George Enescu este închis. M-am oferit să ajut şi să dau 3 lecții gratuite online la 3 violoniști senzaționali din liceu. Un fel de schimb de generații. Este şi un fel al meu de a da înapoi lui Doamne-Doamne şi ţării unde de unde am plecat ceea ce mi-a oferit”, a mai povestit violonistul Remus Azoiţei.

În 2007, violonistul a pus bazele Societății Enescu din Londra, fiind membru fondator, dar şi director artistic, poziție pe care o ocupă şi în prezent.

„Eu am o slăbiciune pentru Enescu. Este o personalitate a-tot-puternica şi a-tot-acaparatoare să spun aşa.

Remus Azoiței, aplaudat în New York, Tokyo, Londra, Paris sau Berlin, este protagonistul unei povești de succes, dar şi unul dintre românii cu care ne mândrim.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal